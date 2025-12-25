Il 2025 è stato un grande anno per Aprilia, che si è regalata la stagione più vincente di sempre. La casa di Noale, nonostante i diversi infortuni rimediati da Jorge Martin, ha chiuso al 2° posto nel Mondiale costruttori trascinata da un super Bezzecchi, 3° nella classifica piloti alle spalle dei Marquez. E ora sotto l'albero di Natale cosa si augura di trovare Massimo Rivola? L'obiettivo per il 2026 è chiaro, come sottolineato più volte: lottare per il titolo piloti

IL 15 GENNAIO LA PRESENTAZIONE DI APRILIA