Il 2025 è stato un grande anno per Aprilia, che si è regalata la stagione più vincente di sempre. La casa di Noale, nonostante i diversi infortuni rimediati da Jorge Martin, ha chiuso al 2° posto nel Mondiale costruttori trascinata da un super Bezzecchi, 3° nella classifica piloti alle spalle dei Marquez. E ora sotto l'albero di Natale cosa si augura di trovare Massimo Rivola? L'obiettivo per il 2026 è chiaro, come sottolineato più volte: lottare per il titolo piloti
- Il 2025 è stato sicuramente un anno da ricordare per Aprilia Racing. La casa di Noale è diventata la seconda forza nel mondiale, certificata dal 2° posto nel campionato costrutturi alle spalle di Ducati, e ha conquistato il 3° posto nella classifica piloti con Bezzecchi. Ma l'obiettivo è migliorarsi ancora per vivere un 2026 da protagonisti assoluti...
- Massimo Rivola non si è mai nascosto. L'a.d. di Aprilia Racing, ovviamente soddisfatto per quanto fatto nel 2025, ha già fissato l'asticella più in alto per il 2026: "È stata una stagione caratterizzata da numeri importanti e che ci permette di guardare al 2026 senza nascondere il nostro obiettivo: lottare per il titolo. Abbiamo rivali forti, ma la voglia di migliorarci, costruita grazie al lavoro di Fabiano e che si respira in tutta Noale, ci farà vivere una stagione 2026 da protagonisti fin dall'inizio".
- "Bez" è stato sicuramente uno dei protagonisti del 2025. Alla prima stagione con il team di Noale, ha affrontato una fase iniziale di adattamento alla RS-GP25 seguita da una crescita costante. Anche a causa dei problemi fisici di Martin si è caricato, insieme a Savadori, lo sviluppo della moto sulle spalle portandola a essere la seconda forza nel mondiale. E nel 2026 l'obiettivo è migliorare ulteriormente.
- 3 vittorie nelle gare lunghe (Silverstone, Portimao e Valencia)
- 3 vittorie nelle Sprint (Misano, Mandalika e Phillip Island)
- 15 podi complessivi
- 5 pole position (Austria, Misano, Mandalika, Portimao e Valencia)
- 353 punti nella classifica Mondiale
- 3° posto nel Mondiale, il miglior risultato di un pilota nella storia di Aprilia Racing in MotoGP
- Stagione complicatissima per Martin, segnata da una serie di infortuni. Nei test di Sepang, in allenamento con la moto da supermotard, durante la gara lunga in Qatar e infine nella Sprint di Motegi. Lo spagnolo è rientrato nell'ultimo weekend a Valencia e ha svolto anche i test, che ha concluso con sensazioni positive. Nonostante abbia corso per larghi tratti senza quello che a inizio anno sarebbe dovuto essere il suo pilota di punta, Aprilia è riuscita comunque a conquistare il 2° posto nei costruttori
- Ha partecipato a 7 weekend di gara (su 22)
- Ha preso parte solamente a 13 gare (7 Sprint e 6 gare lunghe) su 44 e 4 di queste non le ha terminate.
- 34 punti conquistati
- Miglior risultato stagionale un 4° posto nella gara lunga in Ungheria
- Quest'anno il tester Aprilia è stato costretto a fare gli straordinari a causa dei diversi infortuni di Jorge Martin. "Sava" ha preso parte a 14 weekend, che ha potuto sfruttare per sviluppare, affinare e far crescere la RS-GP25. Un lavoro fondamentale per il team di Noale.
- Un grande contributo è arrivato dal team satellite Trackhouse, con Raul Fernandez e Ai Ogura. Il giapponese era al debutto nella categoria e ha compiuto un percorso di crescita costante. Per lo spagnolo è stato il miglior anno in carriera in MotoGP: ha conquistato il primo podio e la prima vittoria in top-class, la 300^ nella storia di Aprilia Racing nel Motomondiale. Numeri che hanno permesso ad Aprilia di chiudere al 2° posto nel Campionato Costruttori con 418 punti.