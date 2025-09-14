La MotoGP resta a Misano dopo il GP di San Marino: lunedì 15 settembre è giorno di test ufficiali sul circuito romagnolo. Team e piloti scenderanno in pista dalle 9 alle 18 (con una pausa dalle 12.45 alle 14) per provare le novità in vista di questo finale di stagione. Su skysport.it aggiornamenti in tempo reale con foto, video e curiosità; su Sky Sport 24 previsti collegamenti con il nostro inviato Sandro Donato Grosso a partire dalle ore 12

La MotoGP torna di nuovo in pista a Misano dopo il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Lunedì 15 settembre è in programma una una giornata di test ufficiali. Due le sessioni: quella mattutina dalle 9 alle 12.45 e poi quella pomeridiana, dalle 14 alle 18. I piloti potranno provare novità tecniche in vista di questo finale di stagione o provare a perfezionare il pacchetto già a disposizione. La Yamaha, ad esempio, proverà il motore V4 - che ha debuttato nel weekend in Augusto Fernandez - anche con i piloti ufficiali. Giornata importante anche per Pecco Bagnaia, reduce da un altro weekend da dimenticare.