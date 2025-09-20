Lo spagnolo si è raccontato al sito ufficiale della MotoGP: "Il momento più duro è stato al rientro nel 2021, correvo e non mi sentivo bene. Il braccio mi dava una strana sensazione, mi faceva male e non avevo alcuna motivazione per continuare. Ero vicino al ritiro". Nel prossimo GP del Giappone potrebbe già laurearsi campione a cinque gare dalla fine della stagione: " Sono qui perché mi diverto, e il modo in cui mi diverto è vincere"

Marc Marquez è a un passo dal suo settimo titolo mondiale nella classe regina, ma in passato è stato vicino al ritiro. Lo confessa lo stesso campione spagnolo, che con la Ducati si è rilanciato e nel prossimo GP del Giappone (26-28 settembre) potrebbe già laurearsi campione a cinque gare dalla fine della stagione: "Due anni fa, non avrei mai immaginato di essere in questa forma. Sono qui perché mi diverto, e il modo in cui mi diverto è vincere. E ora stiamo vincendo molto, quindi per questo motivo mi sento rilassato e molto fiducioso, ma so, grazie all'esperienza, che tutto può cambiare da un giorno all'altro", ha detto il pilota 32enne al sito ufficiale della MotoGP. In particolare Marquez fa riferimento all'infortunio al GP di Spagna del 2020 sul circuito di Jerez. Una frattura dell'omero, che l'allora pilota Honda ricorda come un momento molto difficile: "Arrivi da quattro titoli consecutivi e ti senti invincibile. L'errore più grande è stato tornare troppo in fretta. Sentivo che nulla poteva accadere. Il momento più duro è stato al rientro nel 2021, correvo e non mi sentivo bene. Il braccio mi dava una strana sensazione, mi faceva male e non avevo alcuna motivazione per continuare. Ero vicino al ritiro. Mi chiedevo 'Perché non ci fermiamo e basta?'. Ma c'era qualcosa dentro di me che diceva: 'Perché no? Perché devo smettere?'. Volevo dimostrare il mio valore e se ero competitivo. Così ho capito che dovevo cercare il meglio sulla griglia ed era la Ducati": nel 2024 l'approdo al team Gresini con il fratello Alex. "Se non fossi stato competitivo quell'anno con la Gresini, la mia carriera sarebbe finita. Lasciare la Honda e andare a titolo gratuito in una squadra come la Gresini solo per dimostrare a me stesso di essere competitivo è stata una grande sfida, in cui ho rischiato molto".