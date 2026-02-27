Il vice campione del mondo in carica parte subito forte, piazzando il miglior tempo nel venerdì di Buriram. Anche Vietti (9°) direttamente al Q2. Mentre Arbolino (19°) e il rookie Lunetta (21°) saranno costretti a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto2 alle 7.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Vietti al Q2, indietro Arbolino e Lunetta

Celestino Vietti con il nono tempo è il primo e l’unico dei tre italiani in pista, già qualificato per la Q2 di sabato. Tony Arbolino, è rimasto fuori, con il diciannovesimo tempo. Luca Lunetta, appena sbarcato dalla Moto3, deve ancora fare esperienza come dimostra il ventunesimo tempo, comunque meglio del campione in carica della piccola cilindrata, Jose Antonio Rueda, finito al ventiseiesimo posto, davanti ai più esperti Navarro e Fernandez. Gli ultimi minuti della sessione sono stati condizionati da un’improvvisa pioggia, che ha inibito ogni speranza di migliorare tempi e posizioni.