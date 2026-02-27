Moto2, GP Thailandia: Gonzalez il più veloce nelle pre-qualifiche, 9° ViettiMOTO2
Il vice campione del mondo in carica parte subito forte, piazzando il miglior tempo nel venerdì di Buriram. Anche Vietti (9°) direttamente al Q2. Mentre Arbolino (19°) e il rookie Lunetta (21°) saranno costretti a passare dal Q1. Domenica la gara della Moto2 alle 7.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
La Moto 2 parte con una conferma e qualche sorpresa. La prima riguarda il miglior tempo in pre-qualifica del vicecampione in carica, Manuel Gonzalez; la sorpresa arriva invece, in negativo, dall’atteso David Alonso che aveva staccato il primo tempo in mattinata, mostrando un buon passo al pomeriggio, salvo chiudere ventiduesimo al pomeriggio, a oltre un secondo da Gonzalez.
Exploit di Escrig, bene Guevara e Holgado
Sorprende invece in positivo Ale Escrig col secondo miglior tempo, in sella alla Forward. Terzo Guevara, l’ex campione del mondo della Moto 3, rinato nell’ultima parte della passata stagione. Non sorprende invece il quarto posto di Holgado (cinque podi nel 2025, incluse due vittorie, nella seconda metà del campionato), davanti a Mario Aji, Senna Agius, Ayumi Sasaki e Ivan Ortola.
Vietti al Q2, indietro Arbolino e Lunetta
Celestino Vietti con il nono tempo è il primo e l’unico dei tre italiani in pista, già qualificato per la Q2 di sabato. Tony Arbolino, è rimasto fuori, con il diciannovesimo tempo. Luca Lunetta, appena sbarcato dalla Moto3, deve ancora fare esperienza come dimostra il ventunesimo tempo, comunque meglio del campione in carica della piccola cilindrata, Jose Antonio Rueda, finito al ventiseiesimo posto, davanti ai più esperti Navarro e Fernandez. Gli ultimi minuti della sessione sono stati condizionati da un’improvvisa pioggia, che ha inibito ogni speranza di migliorare tempi e posizioni.