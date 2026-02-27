Moto3, GP Thailandia: Almansa il più veloce nelle pre-qualifiche, 9° PiniBURIRAM
Almansa è stato il più veloce nelle prove del GP di Thailandia, il primo della stagione. Alle sue spalle Carpe e Perrone, 4° Quiles. Qualificato direttamente al Q2 anche Pini (9°), costretti invece a passare dal Q1 gli altri due italiani Bertelle e Carraro. Domenica la gara della Moto3 alle 6 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Il primo qualificato per il Q2 di sabato è David Almansa, in crescita rispetto al 2025 (dove aveva portato a casa un solo podio in tutta la stagione). Alvaro Carpe, secondo tempo, è invece una conferma dopo i buoni riscontri nella stagione del suo debutto. Terzo tempo per Valentin Perrone, uno dei due argentini in pista (l’altro è Marco Morelli), altro pilota da seguire con attenzione. Quindi Maximo Quiles, diciassettenne in forza alla squadra dell’esperto Aspar Martinez, al secondo anno di Motomondiale, secondo molti il favorito nella corsa al titolo.
Com'è andato il debutto dei nuovi
I primi nomi da conoscere sono quelli di Jesus Rios, settimo tempo per lui, diciottenne portato in pista dal team Snipers della famiglia Cecchini, e Veda Pratama, pilota di casa in sella alla Honda del team Asia, finito in ottava posizione.
Pini al Q2, non brillano Bertelle e Carraro
Adrian 'Petito' Fernandez, l’ultimo vincitore di un gran premio nel 2025, ha guadagnato il nono posto in una sessione dove i piloti italiani non hanno brillato in modo particolare. La pattuglia italiana, ristretta a tre piloti dopo l’uscita di scena di Riccardo Rossi e Luca Lunetta (passato in Moto 2), punta molto su Guido Pini, al suo secondo anno di mondiale, passato al team Leopard: è l’unico per ora classificato per la Q1. Il più esperto Matteo Bertelle dovrà cercare di migliorare il suo ventesimo cronologico. Stessa missione per Nicola Carraro, finito in penultima posizione con il venticinquesimo tempo.