Ryusei Yamanaka, dopo i due podi del 2025, ha provato a ottenere un pass per la Moto2 per il prossimo anno, ma alla fine il giapponese resterà per il terzo anno di fila con Msi Racing. Yamanaka finora ha disputato la miglior stagione della sua carriera, ottenendo la conferma della bontà della sua scelta estrema di tornare a vivere in Giappone e viaggiare da casa per tutte le trasferte del campionato, la maggior parte delle quali in Europa. Ormai veterano della Moto3, Yamanaka proverà l'anno prossimo l'assalto al titolo visto che è stato designato da Msi come pilota di punta, considerato il passaggio in Moto2 di Piqueras che diventerà compagno di Ortolá. Msi peraltro punta tanto sul mercato giapponese, sia per le sue partnership commerciali, sia perché, a livello sportivo, la collaborazione vincente con Ogura in Moto2 rimane nella storia. Mancano pochi dettagli, poi sarà ufficiale la conferma di Yamanaka con Msi nel 2026.