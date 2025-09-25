A un passo dal nono titolo Marc Marquez non nasconde l’emozione, perché questo sarà il successo della rinascita . Con un valore speciale come ha spiegato lui stesso nella conferenza stampa tradizionale, alla vigilia del weekend del Giappone . "Questo sarà il titolo della svolta, la chiusura del periodo più difficile della mia carriera . Le ultime stagioni sono state molto complicate, ho perso due o tre anni di carriera perché ero a casa. Questa è la mia seconda vita in MotoGP . Sarà come chiudere un cerchio iniziato cinque anni fa con un infortunio molto grave".

"Fare 3 punti più di Alex non sarà facile"

Che cosa ha imparato nel lungo periodo di convalescenza? "Sono un pilota e amo l’adrenalina, ma ho compreso che bisogna anche moderare i rischi, rispettare il proprio fisico e i tempi di recupero dopo gli infortuni". Quanto pesa l’emozione in questo momento? "Impossibile non pensare a cosa sto vivendo, soprattutto quando tutti ti chiedono di continuo che cosa provo. Le emozioni sono sempre presenti e costanti". Sarà più importante del primo titolo vinto nel 2013? "Allora ero emozionatissimo, incapace di controllare il mio stato d’animo. Questa volta, ripeto, sarà il titolo che mi permetterà di voltare pagina". Gli chiedono quanto se lo senta vicino. "Tutti pensano che sia fatta, che sia semplice fare tre punti più di Alex, ma in realtà non è affatto scontato perché mio fratello sta guidando molto bene da inizio anno. Quindi, se non sarà qui in Giappone, aspetterò, prima o poi arriverà".