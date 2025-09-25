Superbike, arriva Aragon. La guida TV

Il pilota turco ad Aragon si appresta a tagliare il traguardo delle 250 gare tra le “big bikes”, dove ha già raccolto ben 75 vittorie e 120 podi. In questo biennio con BMW ha fatto segnare una serie di statistiche pazzesce: 36 successi in appena 57 gare , migliorando quanto aveva fatto in Yamaha dove si era fermato a 37 su 131 partenze. Nota a margine: El Turco è il pilota piu’ vincente sia di BMW sia di Yamaha nel mondiale delle derivate di serie. Restando a questa stagione, in nove round ha già eguagliato il record personale di 18 vittorie, inanellando anche una striscia di 12 gare consecutive che gli permette di avvicinare il suo stesso primato (13). Non solo: in Gara 2 a Magny-Cours ha firmato la 50ª vittoria BMW nel WorldSBK, ben 36 delle quali portano la sua firma. Non basta? Con la casa tedesca ha raccolto 50 podi in 57 gare pari all’87.7%. Jonathan Rea, per avere un termine di paragone, uno che ha vinto tutto con Kawasaki, è arrivato all’80.9% (221 su 273).

Bulega e la Ducati alla prova di Aragon

Con un fenomeno del genere, che dopo gara 2 a Most ha ricominciato a vincere e non ha piu’ smesso, è durissima confrontarsi, onore quindi ancor di piu’ agli avversari, primo tra tutti Nicolo’ Bulega. La prima guida Ducati factory ha assolutamente bisogno di invertire la tendenza, ricominciando a mettersi alle spalle Razgatlioglu come gli era riuscito nella prima parte della stagione almeno fino a Cremona. I due top rider sono gli assoluti dominatori della stagione, basti ricordare che hanno monopolizzato 26 successi su 27. Unica gara sfuggita ai due quella che ha visto il nostro Locatelli portare la Yamaha davanti a tutti in gara 2 ad Assen. Il MotorLand Aragon potrebbe essere il tracciato giusto per i ducatisti. Statisticamente la pista è favorevole a Ducati che qui ha raccolto 20 vittorie negli ultimi 11 anni e arriva da una striscia aperta di otto successi consecutivi, anche se qui Nicolò Bulega, fermo alla fantastica vittoria di Most all’ultima curva del last lap, non ha mai vinto in WorldSBK (a dire il vero nemmeno Razgatlioglu). Anche Andrea Iannone e Alvaro Bautista con le loro Ducati potrebbero essere della partita sulla scia delle grandi gare del 2024 e non va dimenticato poi Danilo Petrucci, terzo nel mondiale e miglior indipendente, con la Ducati del team Barni Racing. Occhi puntati anche sul WorldSSP, dove Stefano Manzi puo’ contare su un vantaggio di 69 punti su Can Oncu e sembra sulla strada giusta per il mondiale, prima di passare in Superbike nel 2026 con Yamaha GRT.