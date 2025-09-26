Honda, Nakagami testa un codone con una "gobba" nel venerdì di Motegi. FOTOhonda
Prosegue il lavoro di sviluppo della Honda, che nel venerdì di Motegi ha testato un codone particolare con una "gobba" tra le alette. A utilizzare questo elemento aerodinamico particolare è stato il tester Taka Nakagami, tornato in pista nel GP di casa con una wild card. Sviluppi che stanno portando miglioramenti evidenti al team giapponese: Mir e Marini hanno chiuso 4° e 6° le Pre-qualifiche di Motegi, e anche Zarco ha centrato l'accesso al Q2 con il 10° tempo