Honda, Nakagami testa un codone con una "gobba" nel venerdì di Motegi. FOTO

honda

Prosegue il lavoro di sviluppo della Honda, che nel venerdì di Motegi ha testato un codone particolare con una "gobba" tra le alette. A utilizzare questo elemento aerodinamico particolare è stato il tester Taka Nakagami, tornato in pista nel GP di casa con una wild card. Sviluppi che stanno portando miglioramenti evidenti al team giapponese: Mir e Marini hanno chiuso 4° e 6° le Pre-qualifiche di Motegi, e anche Zarco ha centrato l'accesso al Q2 con il 10° tempo

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2

Un'immagine del codone di Nakagami a Motegi (foto dal gruppo Facebook MotoGP Tech)

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
