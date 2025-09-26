Prosegue il lavoro di sviluppo della Honda, che nel venerdì di Motegi ha testato un codone particolare con una "gobba" tra le alette. A utilizzare questo elemento aerodinamico particolare è stato il tester Taka Nakagami, tornato in pista nel GP di casa con una wild card. Sviluppi che stanno portando miglioramenti evidenti al team giapponese: Mir e Marini hanno chiuso 4° e 6° le Pre-qualifiche di Motegi, e anche Zarco ha centrato l'accesso al Q2 con il 10° tempo

I 10 PILOTI QUALIFICATI AL Q2