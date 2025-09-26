Dopo una lunga attesa per limare i dettagli adesso la trattativa è chiusa, e si attende solo l'ufficialità. Diogo Moreira correrà con la Honda del team LCR nel 2026. Lo hanno voluto entrambe le case giapponesi a tutti i costi, e alla fine lo ha preso HRC. La lunghissima trattativa per Moreira ha lasciato il brasiliano in bilico anche con Yamaha. Prima del weekend del Red Bull Ring Moreira aveva già preso la decisione di lasciare la Moto2 , ma non aveva ancora sciolto i dubbi sul suo futuro.

Honda la prima ad accogliere le richieste di Moreira

Yamaha Brasil ha già un accordo con lui, gli fornisce tutte le moto da allenamento. Per Honda è sempre stato la priorità senza discussioni. Honda è stata la prima ad accogliere le richieste di Moreira: il pilota voleva un triennale, per affrontare con serenità la prima stagione in cui i prototipi MotoGp saranno uguali a quelli attuali, e poi potersi concentrare sulla nuova era con i motori 850cc, l'aerodinamica semplificata e l'assenza degli abbassatori, oltre ovviamente alle gomme Pirelli. Yamaha nella sua prima proposta aveva valutato l'idea di offrire anche lei un triennale, ma con soli due anni di MotoGp dopo un passaggio in Moto2 con Pramac. Idea subito scartata da Moreira, che in Moto2 avrebbe proseguito soltanto con Italtrans. Yamaha ha deciso sostanzialmente di pareggiare l'offerta di Honda. Nella domenica post vittoria in Moto2 a Spielberg Moreira aveva incontrato i vertici di entrambe le case e si era orientato su Yamaha. Una volta trapelata l'intenzione di Moreira, però, Honda ha rilanciato, valutando il brasiliano imprescindibile sia dal punto di vista tecnico, perché Moreira è considerato un talento straordinario, sia da quello del mercato, perché il business da costruire con l'immagine di Moreira è enorme in Brasile, dove Honda vende più di tutti e stacca Yamaha di 250mila unità a trimestre.