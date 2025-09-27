A un decimo dal record della pista, Antonio Rueda ha firmato la quinta pole stagionale , davanti a Perrone , sorpresa dell’ultimo minuto, e Kelso , che aveva quasi messo il casco sopra la casella numero uno dello schieramento. Leader consistente del mondiale, lo spagnolo della Ktm non sente la pressione in vista di un titolo che difficilmente potrà strappargli Piqueras , comunque quarto in griglia, staccato di 78 punti a sei gare dalla fine. "Sono andato davvero al limite" ha confessato Rueda che ha completato il suo super giro da solo, senza scie.

Quiles 8°, alle spalle di Foggia (10°) c'è Pini

Non è riuscita l'impresa a Kelso nonostante il bel lavoro di squadra con Bertelle (al rientro dopo cinque mesi di convalescenza per l’infortunio in allenamento, alla vigilia del Qatar). Matteo, dopo aver passato molto tempo fermo al box (e infine diciassettesimo), lo ha tirato per quasi tutto il giro, lanciandolo verso la pole che a pochi minuti dalla fine era ancora nelle sue mani. Migliore degli italiani, Foggia, decimo, ha tenuto alle spalle Pini, undicesimo. Lunetta s’è fermato in quattordicesima posizione. Nepa dopo aver chiuso in testa la Q1, è finito alle spalle del connazionale, col quindicesimo tempo. Riccardo Rossi non ha superato la Q1 e partirà ventitreesimo. Quiles non ha invertito la rotta di un week end partito sotto tono, e ha concluso in ottava posizione, dietro a Munoz.