Finalmente, dopo tanti weekend a senso unico, abbiamo avuto una corsa incerta. Gara 1 della Superbike ad Aragon ha infatti visto uno scontro alla pari tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, che si sono scambiati più volte le prime due posizioni fino a un arrivo in volata. Il turco ha avuto la meglio per soli trenta millesimi, nonostante il recupero prodigioso del rivale nell’ultimo settore. Ottenuto il tredicesimo successo consecutivo, domani Razgatlioglu ha la possibilità di scrivere la storia battendo il proprio record e salendo a quota quattordici. Non è stata una gara facile per il due volte campione del mondo, braccato da Bulega per tutti i diciotto giri e abile a mettersi al riparo dai suoi attacchi solo nella seconda metà della corsa. Il colpo di reni finale non è bastato a Nicolò, che però è tornato a vedere Toprak da vicino e in Superpole gli è stato davanti, battendo il precedente record della pista.