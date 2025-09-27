Superbike ad Aragon: Razgatlioglu beffa Bulega in una bella Gara 1SBK
Razgatlioglu piega Bulega per trenta millesimi nella Gara 1 di Superbike ad Aragon. Sam Lowes ottimo terzo, poi Petrucci e Alex Lowes. Cinque italiani nei primi otto posti, a terra invece Bautista
Finalmente, dopo tanti weekend a senso unico, abbiamo avuto una corsa incerta. Gara 1 della Superbike ad Aragon ha infatti visto uno scontro alla pari tra Toprak Razgatlioglu e Nicolò Bulega, che si sono scambiati più volte le prime due posizioni fino a un arrivo in volata. Il turco ha avuto la meglio per soli trenta millesimi, nonostante il recupero prodigioso del rivale nell’ultimo settore. Ottenuto il tredicesimo successo consecutivo, domani Razgatlioglu ha la possibilità di scrivere la storia battendo il proprio record e salendo a quota quattordici. Non è stata una gara facile per il due volte campione del mondo, braccato da Bulega per tutti i diciotto giri e abile a mettersi al riparo dai suoi attacchi solo nella seconda metà della corsa. Il colpo di reni finale non è bastato a Nicolò, che però è tornato a vedere Toprak da vicino e in Superpole gli è stato davanti, battendo il precedente record della pista.
C’è stato anche un terzo attore che va necessariamente menzionato, quel Sam Lowes che è rimasto in terza posizione per tutto il tempo in attesa di sfruttare qualche sbavatura dei primi due. Per lui è arrivato un podio pesantissimo, in una gara conclusa a nemmeno un secondo dai due contendenti al titolo. Lowes è stato anche il migliore tra i piloti dei team indipendenti, precedendo Danilo Petrucci che ha chiuso quarto. Quinto l’altro gemello Sam davanti ad Andrea Iannone e Andrea Locatelli, ma il vero gioiello è stata la prestazione di Axel Bassani: partito ultimo per non aver rispettato le bandiere gialle in FP2, il pilota della Bimota è risalito fino all’ottavo posto. Top ten anche per Xavi Vierge e Michael Van Der Mark, poi Dominique Aegerter e Yari Montella in dodicesima posizione; diciottesimo Michael Ruben Rinaldi. Da segnalare la scivolata di Alvaro Bautista mentre si trovava al quinto posto, non distante da Petrucci.