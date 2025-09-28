David Munoz vince a Motegi la sua 3^ gara in Moto3, precedendo Rueda (più vicino al titolo, avrà il primo match point in Indonesia) e Quiles. Il miglior italiano è Guido Pini, 7° al traguardo. In top ten anche Lunetta e Foggia, rispettivamente 9° e 10° GP GIAPPONE, LA GARA MOTOGP LIVE

Ruvido, quando c’è da lottare, ma calmo e sicuro quando le prime gocce d’acqua hanno scombussolato l’avvio della Moto3. David Munoz dopo aver lottato rifilando qualche carenata nei primi giri a Quiles e Furusato, ha preso il comando e ha allungato mentre l’asfalto di Motegi iniziava a bagnarsi per una pioggerellina insidiosa e improvvisa. Chi aveva da perdere, come Rueda (scattato dalla pole position) ha lasciato sfogare i suoi avversari, perdendo qualche posizione (ritrovandosi così alle spalle di Lunetta che chiudeva il gruppo) per poi rimontare con padronanza, sparito il pericolo pioggia, fino a riprendere Quiles e Perrone, impegnati in un duello prolungato.

Rueda vede il titolo, primo match point in Indonesia Presi e superati negli ultimi giri, Rueda ha conquistato un secondo posto prezioso che, complice la caduta di Piqueras (poi ripartito), gli ha fatto guadagnare altri 15 punti sul diretto inseguitore in campionato. Al prossimo appuntamento, in Indonesia, il leader del mondiale potrebbe portarsi a casa il titolo. I due rookie si sono così contesi il terzo gradino del podio fino all’ultima curva: ha avuto la meglio Quiles con un ingresso deciso su Perrone. Rimpianti sparsi a fine gara: per Almansa, che dopo un recupero incredibile, dall’ultima fila (causa penalità per guida lenta in qualifica) fino al gruppo di testa, in pochi giri, è poi scivolato a due tornate dal traguardo, mentre era in lotta col compagno di squadra Fernandez; Furusato, un fulmine al via, dopo aver lottato per le primissime pozioni, è caduto due volte a metà gara.

La gara degli italiani Buona prestazione di Pini che, nonostante il doppio giro lento di penalità, ha recuperato fino al settimo posto. Luca Lunetta, forse a causa della pioggia iniziale, non è riuscito a tenere il ritmo del gruppo al comando e ha chiuso la sua gara in nona posizione, staccato di sei secondi da Kelso, e davanti a Foggia che per gli stessi motivi di Almansa è dovuto partire dal fondo dello schieramento. Matteo Bertelle, al rientro dopo 5 mesi di convalescenza, ha terminato la sua corsa con un onorevole tredicesimo posto. In zona punti è finito anche Nepa, quindicesimo.

Moto3, l'ordine d'arrivo del GP Giappone