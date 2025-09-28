Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ai Ogura infortunato, non prenderà parte alla gara lunga del GP di Giappone a Motegi

gp motegi
©Ansa

Il team Aprilia Trackhouse ha annunciato che Ai Ogura non prendererà parte alla gara lunga del GP di Giappone. Il pilota, che a Misano era caduto nei primi giri, ha provato a guidare a Motegi ma il dolore è aumentato a tal punto da costringerlo a ritirarsi dal GP di casa. Le sue condizioni saranno monitorate e la sua partecipazione al GP di Indonesia della prossima settimana sarà soggetta a una valutazione sulle sue condizioni fisiche

GP GIAPPONE, LA GARA LIVE

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS