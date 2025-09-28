Il team Aprilia Trackhouse ha annunciato che Ai Ogura non prendererà parte alla gara lunga del GP di Giappone. Il pilota, che a Misano era caduto nei primi giri, ha provato a guidare a Motegi ma il dolore è aumentato a tal punto da costringerlo a ritirarsi dal GP di casa. Le sue condizioni saranno monitorate e la sua partecipazione al GP di Indonesia della prossima settimana sarà soggetta a una valutazione sulle sue condizioni fisiche

GP GIAPPONE, LA GARA LIVE