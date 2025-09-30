Oliveira e Chantra correranno in Superbike dal 2026: ufficiale l’addio alla MotoGPmercato piloti
Miguel Oliveira e Somkiat Chantra in Superbike dalla stagione 2026. Il portoghese affiancherà Danilo Petrucci in BMW: "È un passo entusiasmante nella mia carriera, vedo un potenziale enorme". Il thailandese sarà al fianco di Jake Dixon in Honda HRC
È arrivata l’ufficialità: Miguel Oliveira approderà nel Mondiale Superbike con BMW a partire dal 2026. Una svolta importante per il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, che ha deciso di voltare pagina con una line-up completamente rinnovata. Al termine della stagione, infatti, lasceranno il team Toprak Razgatlioglu – destinato a prendere il posto di Oliveira in Yamaha Pramac – e Michael van der Mark. Ad affiancare Danilo Petrucci ci sarà quindi il pilota portoghese, pronto a rilanciarsi dopo un’annata complicata in MotoGP. Nonostante in carriera abbia conquistato 5 vittorie nella classe regina, Oliveira non è riuscito a trovare il giusto feeling con la Yamaha Pramac, chiudendo così un capitolo difficile per aprirne uno nuovo in Superbike.
Oliveira: "Passo entusiasmante della mia carriera"
Dopo anni di esperienza in MotoGP, l’attuale pilota Pramac è pronto a una nuova avventura che gli consentirà anche di confrontarsi con nuovi avversari e una nuova categoria. "Entrare a far parte della famiglia BMW nel Mondiale Superbike è un passo entusiasmante nella mia carriera, vedo un potenziale enorme. Sto entrando a far parte di un progetto non solo ambizioso e competitivo, ma che ha anche avuto un impatto significativo sia sul campionato che sull’industria motociclistica. Essere coinvolto in un nuovo team, lavorare al fianco di partner forti e abbracciare un nuovo format di campionato mi dà una grande motivazione. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo".
Honda HRC sceglie Chantra e Dixon
Somkiat Chantra lascia invece la MotoGP dopo un solo anno: dal 2026 sarà in Sbk al fianco di Jake Dixon in Honda HRC. Le parole di Taichi Honda - General Manager HRC - sul sito ufficiale della categoria: "Siamo felici di dare il benvenuto a Somkiat Chantra e Jake Dixon come piloti ufficiali dell'Honda HRC WorldSBK Team dal 2026. Chantra, primo thailandese a vincere in Moto2 e a correre in MotoGP, ora compie un importante nuovo step nella famiglia Honda diventando il primo pilota thailandese a correre come ufficiale nel Campionato del Mondo Superbike. Dixon, plurivincitore in Moto2, ha dimostrato la velocità e la determinazione richieste per avere successo in un Campionato competitivo come il WorldSBK. Insieme, il loro talento, esperienza e spirito competitivo saranno asset importanti mentre continueremo a rafforzare la nostra posizione nel Campionato. Rimaniamo pienamente impegnati nel progetto WorldSBK, con un chiaro obiettivo, riportare Honda al vertice del campionato”.