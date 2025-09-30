Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oliveira e Chantra correranno in Superbike dal 2026: ufficiale l’addio alla MotoGP

mercato piloti

Miguel Oliveira e Somkiat Chantra in Superbike dalla stagione 2026. Il portoghese affiancherà Danilo Petrucci in BMW: "È un passo entusiasmante nella mia carriera, vedo un potenziale enorme". Il thailandese sarà al fianco di Jake Dixon in Honda HRC

LE LINE-UP DEL 2026

È arrivata l’ufficialità: Miguel Oliveira approderà nel Mondiale Superbike con BMW a partire dal 2026. Una svolta importante per il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK, che ha deciso di voltare pagina con una line-up completamente rinnovata. Al termine della stagione, infatti, lasceranno il team Toprak Razgatlioglu – destinato a prendere il posto di Oliveira in Yamaha Pramac – e Michael van der Mark. Ad affiancare Danilo Petrucci ci sarà quindi il pilota portoghese, pronto a rilanciarsi dopo un’annata complicata in MotoGP. Nonostante in carriera abbia conquistato 5 vittorie nella classe regina, Oliveira non è riuscito a trovare il giusto feeling con la Yamaha Pramac, chiudendo così un capitolo difficile per aprirne uno nuovo in Superbike.

Oliveira: "Passo entusiasmante della mia carriera"

Dopo anni di esperienza in MotoGP, l’attuale pilota Pramac è pronto a una nuova avventura che gli consentirà anche di confrontarsi con nuovi avversari e una nuova categoria. "Entrare a far parte della famiglia BMW nel Mondiale Superbike è un passo entusiasmante nella mia carriera, vedo un potenziale enorme. Sto entrando a far parte di un progetto non solo ambizioso e competitivo, ma che ha anche avuto un impatto significativo sia sul campionato che sull’industria motociclistica. Essere coinvolto in un nuovo team, lavorare al fianco di partner forti e abbracciare un nuovo format di campionato mi dà una grande motivazione. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo".

Honda HRC sceglie Chantra e Dixon

Somkiat Chantra lascia invece la MotoGP dopo un solo anno: dal 2026 sarà in Sbk al fianco di Jake Dixon in Honda HRC. Le parole di Taichi Honda - General Manager HRC - sul sito ufficiale della categoria: "Siamo felici di dare il benvenuto a Somkiat Chantra e Jake Dixon come piloti ufficiali dell'Honda HRC WorldSBK Team dal 2026. Chantra, primo thailandese a vincere in Moto2 e a correre in MotoGP, ora compie un importante nuovo step nella famiglia Honda diventando il primo pilota thailandese a correre come ufficiale nel Campionato del Mondo Superbike. Dixon, plurivincitore in Moto2, ha dimostrato la velocità e la determinazione richieste per avere successo in un Campionato competitivo come il WorldSBK. Insieme, il loro talento, esperienza e spirito competitivo saranno asset importanti mentre continueremo a rafforzare la nostra posizione nel Campionato. Rimaniamo pienamente impegnati nel progetto WorldSBK, con un chiaro obiettivo, riportare Honda al vertice del campionato”.

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS