Le parole del pilota torinese, pronto a confermare quanto di buono fatto a Motegi (doppietta Sprint-gara) anche in Indonesia: "Avremo la stessa moto del Giappone, anche qui ci aspettiamo di essere competitivi da subito". Poi sull'obiettivo 2° posto nel Mondiale: "Non sarà facile colmare un gap di 66 punti da Alex Marquez, ma lotterò e farò di tutto per riuscirci..." LA CLASSIFICA PRIMA DI MANDALIKA

Cinque gare da correre, con una fiducia ritrovata e la voglia di dimostrare di essere tornato protagonista. Pecco Bagnaia l’ha lasciato intendere chiaramente nella conferenza stampa che apre il weekend di Mandalika. E ha ribadito quanto detto a Motegi: "Conosco il mio potenziale, nel momento in cui avessi ottenuto quello che mi serviva, sapevo di poter essere competitivo. Prima di Motegi non stavo guidando come ero abituato a fare. Ho dovuto aspettare fino al test di Misano, ma da lì in poi sono tornato a guidare nel mio modo". Ripetersi anche qui in Indonesia? "Penso di sì, anche se non è mai stata una pista semplice. Devo adattarmi, ma ho già parlato con la mia squadra per decidere il setup. Il disegno della pista non mi dispiace, l’anno scorso ho battagliato con Morbidelli e Bezzecchi e spero di divertirmi anche quest’anno".

"Test Misano? Ho provato cose già usate in passato..." Da dove deriva questa fiducia ritrovata? "È cambiato principalmente l’approccio e la fiducia in ciò che posso fare, perché il pacchetto tecnico può darmi più performance. Posso partire più forte e sarà più facile farlo, perché non abbiamo nulla da ricercare. Inizierò con la stessa moto di Motegi e vedremo venerdì sera dove saremo, senza dovere risolvere i problemi che ho patito quest’anno". Che cosa hai capito nel test di Misano? "Abbiamo provato diverse cose che in passato mi hanno assicurato maggiori performance. Posso solo dire che la fiducia è arrivata da qualcosa già usato in precedenza”.