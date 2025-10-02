Moto2, partnership Rw-Finetwork per il 2026

Rw Racing cambia per il 2026 , la squadra olandese decide di separarsi dal team manager Jarno Janssen , che l'ha gestita dal 2013. Rw vuole continuare a investire sulla Moto2 allargando la portata del suo progetto , ecco perché la proprietà sta per chiudere un accordo con Javi Martínez , attuale Ceo di Finetwork Mir Racing , struttura da corsa già presente in tutte le categorie del JuniorGP.

Con questa partnership Rw creerebbe anche una filiera verso il motomondiale, magari rinforzando la scommessa sui talenti olandesi da far crescere in Spagna, anche se per ora il team non è intenzionato a presentare cambiamenti radicali. Rw piuttosto, nel segno della continuità, punta a proseguire con Ayumu Sasaki, che nelle ultime gare ha mostrato chiari progressi in Moto2. La scelta del compagno di Sasaki per l'anno prossimo torna invece in discussione. Jarno Janssen aveva chiuso un accordo totale con Filip Salac, ma adesso, con il nuovo team manager pronto a prendere il controllo della squadra, tutto può cambiare.