Venerdì difficile in Indonesia per il fresco campione del mondo, condizionato da una doppia caduta e costretto, sabato, a passare dal Q1. "Sono stati due colpi duri, specialmente il secondo - spiega Marquez - ma non voglio più cadere in questo weekend. Proverò a passare in Q2 e poi vedremo". Non è stata sicuramente la maniera migliore per 'festeggiare' il Mondiale: "Ma non è la prima volta che mi capita a Mandalika - ammette - non è sicuramente la mia pista"

Non era mai successo in questa stagione a Marc Marquez di rimanere escluso dalla top-10 nelle Pre-qualifiche: così, il neo campione del mondo - che ha chiuso 11° - sabato sarà costretto a passare dal Q1, cosa che non gli succedeva dal Sachsenring 2024. Un venerdì complicato per il pilota della Ducati, incappato in una doppia caduta: prima ha perso l'anteriore in curva 10, scivolando nella via di fuga; poi è stato protagonista di un highside. "Sono stati dei colpi duri - ha spiegato il catalano - due cadute molto strane, dipese dalle condizioni della pista e dalla carcassa dello pneumatico posteriore: forse l'avevamo usata già a Buriram, ma qui si comporta in modo diverso".