MotoGP a Mandalika fino a domenica 5 ottobre per il Gran Premio dell'Indonesia. Dopo il titolo assegnato a Marc Marquez, ci si gioca il secondo posto. Bagnaia in cerca di conferme dopo i progressi del Giappone, Bezzecchi proverà a lasciarsi alle spalle gli acciacchi ereditati dall'incidente nella Sprint di Motegi. Sabato qualifiche alle 4.50 e Sprint alle 9, domenica gara lunga della top class sempre alle 9 preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15)

La MotoGP non si ferma e dopo il GP Giappone che ha consacrato Marc Marquez sul tetto del mondo fa tappa a Mandalika per il Gran Premio dell'Indonesia fino a domenica 5 ottobre. A questo punto la grande attenzione è concentrata sul secondo posto in classifica. Bagnaia riuscirà a confermare i progressi di Motegi e ad accorciare su Alex Marquez? Il terzo incomodo è Marco Bezzecchi, uscito però acciaccato dal weekend giapponese dopo essere stato centrato dal compagno di squadra Jorge Martin. Il pilota spagnolo, operato negli scorsi giorni alla clavicola infortunata, sarà assente al pari di Ai Ogura, costretto a dare forfait per via di un persistente dolore al polso.

Sprint e gara alle 9 Per il GP dell'Indonesia servirà ancora puntare la sveglia per non perdersi nulla. A partire dalla notte tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, quando la top class scenderà in pista alle 4.45 per le prove libere 1. Le Pre-qualifiche sono in programma alle 9 del mattino italiano. Sabato lo show parte alle 4.10 con le FP2, seguite dalle qualifiche alle 4.50 e dalla Sprint Race alle 9. Domenica il gran finale: Moto3 alle 6, Moto2 alle 7.15 e gara lunga della MotoGP alle 9.

