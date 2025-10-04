Esplora tutte le offerte Sky
Moto2 in Indonesia: Moreira in pole a Mandalika, 12° Arbolino. HIGHLIGHTS

GP INDONESIA
Paolo Lorenzi

Moreira, secondo in campionato a -34 da Gonzalez, scatterà davanti a tutti in Indonesia con il record della pista. In prima fila anche Alonso e Guevara, mentre il leader del Mondiale partirà dalla quarta casella. Indietro gli italiani: 12° Arbolino, 14° Vietti. Domenica la gara della Moto2 alle 7.15 in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Quasi un colpo di biliardo, una sponda che carambola su Gonzalez e lo spedisce in seconda fila, al quarto posto. Diogo Moreira s’è infilato d’autorità davanti a tutti all’ultimo giro, prendendosi in un colpo solo pole position (la quinta quest’anno) e il record della pista che un bravissimo Alonso aveva già ritoccato all’inzio del turno, dopo soli cinque minuti, nonostante la scivolata del mattino. David scatterà dalla seconda casella davanti a un ritrovato Guevara. 

Canet in crisi nera, super Holgado

Un po’ deluso il leader del Mondiale, fin lì il più veloce in tutti i turni (tranne in FP1, chiuso comunque al secondo posto). Il confronto col brasiliano, d’altra parte tiene aperto il discorso titolo da cui è sempre più tagliato fuori Canet, in difficoltà. La spagnolo della Fantic non è nemmeno riuscito a superare la Q1 e scatterà 21°. Attenzione invece a Holgado in forma splendida in questo finale di stagione e possibile terzo incomodo nella gara di domani dove prenderà il via dal quinto posto. 

Le qualifiche degli italiani: 12° Arbolino, 14° Vietti

Visibilmente deluso per il 14° tempo, Celestino Vietti, costretto ad affrontare la Q1, è poi stato condizionato da problemi ai freni al momento della Q2. Una prestazione assimilabile a quella di un altalenante Tony Arbolino finito al dodicesimo posto.  Continuano le difficoltà anche di Alonso Lopez, arenatosi in Q1, e obbligato a partire dalla ventiquattresima casella.

Moto2, la griglia di partenza di Mandalika

Moto2, GP Indonesia: la griglia di partenza

