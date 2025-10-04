Moto3, accordo tra Leopard e Adrián Fernández per il 2026

Dopo la separazione da Almansa, destinato a IntactGp, il team punta sull'altro spagnolo, Adrian Fernandez, in squadra dal 2023. Sarà il compagno di Guido Pini per la prossima stagione. Nella mattinata italiana, alle 9, il semaforo verde della Sprint Race (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW )

Dopo aver consumato la separazione da David Almansa, che si trasferisce a IntactGp e passa a Ktm per il 2026, Leopard Racing ha immediatamente scelto di continuare a puntare su Adrián Fernández per l'anno prossimo. Lo spagnolo, fratello di Raúl, è arrivato in squadra nel 2023 a stagione in corso rimpiazzando Tatsuki Suzuki, ed è stato decisivo in Qatar nella gara in cui Jaume Masiá è diventato campione del mondo, duellando con il rivale di Masiá, Ayumu Sasaki, estromesso così dalla lotta per la vittoria dalla corsa e del titolo.