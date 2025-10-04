Esplora tutte le offerte Sky
Moto3, accordo tra Leopard e Adrián Fernández per il 2026

mercato piloti
Rosario Triolo

Foto: Instagram @31adrianfernandez

Dopo la separazione da Almansa, destinato a IntactGp, il team punta sull'altro spagnolo, Adrian Fernandez, in squadra dal 2023. Sarà il compagno di Guido Pini per la prossima stagione. Nella mattinata italiana, alle 9, il semaforo verde della Sprint Race (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

LA GRIGLIA DI PARTENZA - ALMANSA-INTACT

Dopo aver consumato la separazione da David Almansa, che si trasferisce a IntactGp e passa a Ktm per il 2026, Leopard Racing ha immediatamente scelto di continuare a puntare su Adrián Fernández per l'anno prossimo. Lo spagnolo, fratello di Raúl, è arrivato in squadra nel 2023 a stagione in corso rimpiazzando Tatsuki Suzuki, ed è stato decisivo in Qatar nella gara in cui Jaume Masiá è diventato campione del mondo, duellando con il rivale di Masiá, Ayumu Sasaki, estromesso così dalla lotta per la vittoria dalla corsa e del titolo.

Per Leopard una conferma e una novità

Confermato per i due anni seguenti, Pitito ha centrato sei podi, ma non ha ancora ottenuto la prima vittoria in Moto3. Leopard ha deciso di dare ancora fiducia al pilota e di dare un segnale di continuità visto che l'anno prossimo arriverà già un pilota nuovo, Guido Pini, il talento di punta per la squadra nella speranza che Pitito lo aiuti ad adattarsi rapidamente alla Honda e che Pini dia a Fernández nuovo slancio per risultati ancora più brillanti di quelli già ottenuti.

