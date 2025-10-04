Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, Ktm: Maverick Vinales si ritira dal GP di Indonesia

ktm tech3

Maverick Vinales si ritira dal GP di Indonesia, a Mandalika. A comunicarlo è il team Ktm Tech3 nella mattinata di oggi, sabato 4 ottobre, con lo spagnolo che si concentrerà esclusivamente sul recupero dall'infortunio alla spalla sinistra rimediato durante il GP di Germania quando si era rotto il tendine sovraspinato. Vinales sarebbe partito 20° e ultimo dopo un'altra qualifica in sofferenza. Alle 9 c'è la Sprint Race LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

