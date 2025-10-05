Dopo l'incidente con Marc Marquez nel GP Indonesia Marco Bezzecchi si è subito scusato con Marc Marquez in pista, sincerandosi anche delle condizioni dello spagnolo. Concetto ribadito anche in un post pubblicato sui suoi profili social: "Oggi ho fatto un errore e purtroppo ho coinvolto anche Marc. Sono molto dispiaciuto, mi scuso con lui e con tutto il suo staff. Ora è tempo di sistemare gli acciacchi. A presto. Scusatemi". Per fortuna nessuna frattura per il romagnolo, solo una botta alla schiena

L'INCIDENTE