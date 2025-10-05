Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bezzecchi si scusa dopo l'incidente con Marquez in Indonesia: "Ho fatto un errore"

sui social

Dopo l'incidente con Marc Marquez nel GP Indonesia Marco Bezzecchi si è subito scusato con Marc Marquez in pista, sincerandosi anche delle condizioni dello spagnolo. Concetto ribadito anche in un post pubblicato sui suoi profili social: "Oggi ho fatto un errore e purtroppo ho coinvolto anche Marc. Sono molto dispiaciuto, mi scuso con lui e con tutto il suo staff. Ora è tempo di sistemare gli acciacchi. A presto. Scusatemi". Per fortuna nessuna frattura per il romagnolo, solo una botta alla schiena

L'INCIDENTE

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS