Dominio di Moreira a Mandalika: il brasiliano, partito dalla pole, vince in Indonesia e accorcia su Gonzalez, secondo al traguardo e ora a +29 in classifica sul pilota del team Italtrans. Sul podio anche Guevara. Domenica difficile per gli italiani: Arbolino ha chiuso 17°, Vietti costretto al ritiro. Alle 9 appuntamento con la gara di MotoGP: in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW

Moreira vince e tiene aperto il Mondiale di Moto 2. Scattato benissimo al via, il brasiliano ha dominato, mentre il leader del campionato Gonzalez, partito dalla seconda fila, non è riuscito a raggiungere il suo avversario diretto nella corsa al titolo. Gonzalez s’è liberato a fatica di Guevara, mentre Diogo guadagnava altro margine in testa alla corsa. Poi è caduto Holgado (scivolato su un tear off, la membrana protettiva che i piloti possono togliere dalla visiera del casco durante la corsa), le emozioni sono a quel punto finite insieme alle possibilità di Gonzalez di riprendere Moreira che non gli ha mai permesso di avvicinarsi, mantenendo un ritmo costante e un distacco di un secondo (poi salito a 4,6 quando Gonzalez ha tirato i remi in barca, provato dalla fatica e dal caldo).