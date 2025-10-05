Moto2 in Indonesia: Moreira vince e accorcia su Gonzalez. Risultati e highlightsMOTO2
Dominio di Moreira a Mandalika: il brasiliano, partito dalla pole, vince in Indonesia e accorcia su Gonzalez, secondo al traguardo e ora a +29 in classifica sul pilota del team Italtrans. Sul podio anche Guevara. Domenica difficile per gli italiani: Arbolino ha chiuso 17°, Vietti costretto al ritiro. Alle 9 appuntamento con la gara di MotoGP: in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW
Moreira vince e tiene aperto il Mondiale di Moto 2. Scattato benissimo al via, il brasiliano ha dominato, mentre il leader del campionato Gonzalez, partito dalla seconda fila, non è riuscito a raggiungere il suo avversario diretto nella corsa al titolo. Gonzalez s’è liberato a fatica di Guevara, mentre Diogo guadagnava altro margine in testa alla corsa. Poi è caduto Holgado (scivolato su un tear off, la membrana protettiva che i piloti possono togliere dalla visiera del casco durante la corsa), le emozioni sono a quel punto finite insieme alle possibilità di Gonzalez di riprendere Moreira che non gli ha mai permesso di avvicinarsi, mantenendo un ritmo costante e un distacco di un secondo (poi salito a 4,6 quando Gonzalez ha tirato i remi in barca, provato dalla fatica e dal caldo).
Moreira accorcia in classifica su Gonzalez
Cinque punti guadagnati, distanza ridotta a 29 lunghezze, con quattro gare da disputare; fino alla fine resta tutto aperto, ultimo dei tre mondiali ancora da assegnare. Il resto della gara non ha offerto molti spunti, ad eccezione della grande rimonta di Aron Canet, partito dalla ventunesima casella e finito ai piedi del podio, a meno di due secondi da Guevara (secondo podio in Moto2 per lui): un risultato che aumenta i rimpianti del pilota Fantic, sparito nelle ultime gare, aritmeticamente ancora in lizza per il titolo, ma senza lo slancio della prima parte della stagione. Aron deve, anzi, guardarsi da Baltus che insidia il suo terzo posto in classifica.
Gli italiani: 17° Arbolino, out Vietti
Poco da raccontare invece sulla gara dei due italiani: Arbolino coinvolto nella bagarre inziale con Escrig e Ramirez (caduto) ha tagliato il traguardo 17°, Vietti è invece scivolato al sesto giro, ripartito si è poi ritirato; mesta conclusione di un weekend complicato fin dalle qualifiche. Brutta caduta per David Alonso: un high side alla curva 16, il team Aspar, caduto anche Holgado, s’è così ritrovato senza piloti in gara.