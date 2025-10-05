Ha vinto il pilota più consistente e regolare. Jose Antonio Rueda, da Siviglia, campione del Mondo a 20 anni, pilota di punta del team Ktm Ajo, arrivato nel motomondiale sulla spinta del doppio titolo nella JuniorGP e Rookies Cup. Un predestinato che non ha tardato molto a esprimere il suo talento: nono nel 2023, primo quest’anno. "Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me – le prime parole del neo iridato -soprattutto a mio padre, maestro di vita e di disciplina". Aveva il titolo in tasca, con un vantaggio prima del via di 93 punti, partiva dalla terza fila, doveva badare a soprattutto a evitare errori e contatti. Il copione è cambiato in corsa. Piqueras, l'unico che poteva quantomeno rimandargli la festa, a un certo punto era davanti a lui, grazie a un buono spunto in partenza che da 11° l'aveva visto in poche curve risalire fino alla quarta posizione. Rueda in quel momento era attardato, poi è iniziato il suo inesorabile recupero come altre volte aveva fatto durante la stagione. Giro veloce all'ottavo passaggio, sesto e poi piano piano sempre più avanti dopo aver ripreso e superato anche Piqueras che scivolerà alle sue spalle fino alla decima posizione. Gara concitata, soprattutto negli ultimi giri: prima il contatto tra Almansa, Furusato e Carpe (che ha aperto la strada a Piqueras seguito da Lunetta), poi il long lap per Quiles e Piqueras per taglio di pista, quindi il duello continuato tra Munoz e Fernandez per la testa della corsa, preludio del brutto incidente finito con Munoz al centro medico, che causerà la fine della corsa anticipata per esposizione della bandiera rossa.