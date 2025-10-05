Annunciati luogo e date del lancio della stagione 2026: la presentazione sarà in Malesia, nella capitale Kuala Lumpur, il 6 e 7 febbraio. Il Motomondiale partirà poi nel weekend dal 27 febbraio all'1 marzo con il GP della Thailandia, l'atto conclusivo è previsto a Valencia dal 20 al 22 novembre

