Annunciati luogo e date del lancio della stagione 2026: la presentazione sarà in Malesia, nella capitale Kuala Lumpur, il 6 e 7 febbraio. Il Motomondiale partirà poi nel weekend dal 27 febbraio all'1 marzo con il GP della Thailandia, l'atto conclusivo è previsto a Valencia dal 20 al 22 novembre

Ufficializzate sede e date della presentazione del Motomondiale 2026: Dorna ha comunicato che il lancio avverrà il 6 e 7 febbraio a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. Una scelta 'strategica' a livello logistico, considerando che pochi giorni prima sul vicino circuito di Sepang (che dista un'ora dalla metropoli asiatica) saranno svolti i primi test ufficiali della stagione.

Prima gara in Thailandia, chiusura a Valencia

La nuova stagione scatterà nel weekend dal 27 febbraio all'1 marzo sul tracciato thailandese di Buriram. L'atto conclusivo è in programma a Valencia dal 20 al 22 novembre. La novità sarà rappresentata dal Brasile, con l'Autoromo Internacional Ayrton Senna di Goiania che subentra a Termas de Rio Hondo (l'Argentina tornerà in calendario nel 2027 con il GP di Buenos Aires). Mugello dal 29 al 31 maggio, Misano dall'11 al 13 settembre.

Il calendario provvisorio della MotoGP 2026

