Annunciati luogo e date del lancio della stagione 2026: la presentazione sarà in Malesia, nella capitale Kuala Lumpur, il 6 e 7 febbraio. Il Motomondiale partirà poi nel weekend dal 27 febbraio all'1 marzo con il GP della Thailandia, l'atto conclusivo è previsto a Valencia dal 20 al 22 novembre
Ufficializzate sede e date della presentazione del Motomondiale 2026: Dorna ha comunicato che il lancio avverrà il 6 e 7 febbraio a Kuala Lumpur, capitale della Malesia. Una scelta 'strategica' a livello logistico, considerando che pochi giorni prima sul vicino circuito di Sepang (che dista un'ora dalla metropoli asiatica) saranno svolti i primi test ufficiali della stagione.
Prima gara in Thailandia, chiusura a Valencia
La nuova stagione scatterà nel weekend dal 27 febbraio all'1 marzo sul tracciato thailandese di Buriram. L'atto conclusivo è in programma a Valencia dal 20 al 22 novembre. La novità sarà rappresentata dal Brasile, con l'Autoromo Internacional Ayrton Senna di Goiania che subentra a Termas de Rio Hondo (l'Argentina tornerà in calendario nel 2027 con il GP di Buenos Aires). Mugello dal 29 al 31 maggio, Misano dall'11 al 13 settembre.