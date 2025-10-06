Il campione del mondo si è sottoposto a nuovi esami a Madrid dopo l'infortunio nella gara di Mandalika. Per Marc "frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra": non sarà necessaria l'operazione, il pilota spagnolo continuerà con la terapia conservativa e salterà i GP in Australia e Malesia. "Non è grave, ma è importante rispettare i tempi di recupero", le prime parole del fuoriclasse di Cervera

Il comunicato di Ducati

"Marc Marquez è arrivato questa mattina in Spagna, dove, subito dopo essere atterrato dall’Indonesia, si è recato all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Dopo aver effettuato diversi esami medici, è stato riscontrato che il pilota spagnolo ha riportato una frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. L'esame clinico e la valutazione radiologica hanno escluso qualsiasi correlazione con lesioni precedenti e hanno inoltre confermato l'assenza di spostamenti ossei significativi. Per questo motivo, l’equipe medica dei dottori Samuel Antuna e Ignacio Roger de Ona ha deciso di proseguire con un trattamento conservativo, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla interessata fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura, escludendo quindi definitivamente la sua partecipazione ai prossimi Gran Premi in Australia e Malesia. Il pilota del Ducati Lenovo Team si sottoporrà a controlli settimanali e la sua evoluzione determinerà i tempi finali di recupero e il suo ritorno alle competizioni".