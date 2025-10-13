Attraverso una nota diffusa sui propri social, Ducati ha confermato che Marc Marquez si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito all'infortunio alla scapola destra rimediato in Indonesia, così da riparare anche i legamenti danneggiati: "La frattura del coracoide e la lesione legamentosa non mostravano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione". I tempi di recupero sono ancora da definire

Dopo l'infortunio alla scapola destra rimediato in Indonesia, Marc Marquez è stato costretto a operarsi. A confermarlo è la Ducati che, questo lunedì 13 ottobre, ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni dello spagnolo a una settimana dall'incidente di Mandalika. "Dopo un controllo per l'infortunio alla scapola destra, Marc Marquez è stato sottoposto con successo a un'operazione presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid, in Spagna", spiega la nota diffusa dalla squadra di Borgo Panigale. "Lo stesso team medico che lo aveva visitato sette giorni prima ha riscontrato che la frattura del coracoide e la lesione legamentosa non mostravano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, dato il rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e di riparare i legamenti acromioclavicolari".