MotoGP, Marquez operato alla scapola destra: il comunicato della Ducati

ducati
Foto: Dorna

Attraverso una nota diffusa sui propri social, Ducati ha confermato che Marc Marquez si è sottoposto a un intervento chirurgico in seguito all'infortunio alla scapola destra rimediato in Indonesia, così da riparare anche i legamenti danneggiati: "La frattura del coracoide e la lesione legamentosa non mostravano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione". I tempi di recupero sono ancora da definire

L'INCIDENTE MARQUEZ-BEZZECCHI

Dopo l'infortunio alla scapola destra rimediato in Indonesia, Marc Marquez è stato costretto a operarsi. A confermarlo è la Ducati che, questo lunedì 13 ottobre, ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni dello spagnolo a una settimana dall'incidente di Mandalika. "Dopo un controllo per l'infortunio alla scapola destra, Marc Marquez è stato sottoposto con successo a un'operazione presso l'Ospedale Ruber Internacional di Madrid, in Spagna", spiega la nota diffusa dalla squadra di Borgo Panigale. "Lo stesso team medico che lo aveva visitato sette giorni prima ha riscontrato che la frattura del coracoide e la lesione legamentosa non mostravano sufficienti segni di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione. Pertanto, dato il rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e di riparare i legamenti acromioclavicolari". 

Tempi di recupero da definire, in Australia già confermato Pirro

Sempre nella nota diffusa da Ducati, viene chiarito anche come al momento non sia possibile definire esatti tempi di recupero: "Marc Marquez, che è già a casa, continuerà il suo processo di recupero e i suoi progressi determineranno il momento del ritorno alle competizioni". In Australia al fianco di Pecco Bagnaia ci sarà Michele Pirro, che torna così in sella alla GP25 per quello che sarà il suo 70° GP mondiale con una Desmosedici.

