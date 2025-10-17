Il brasiliano, fresco di 'promozione' in MotoGP nel 2026 con l'Honda LCR, realizza il record della pista nel venerdì di Phillip Island. Quinto Gonzalez, attuale leader del Mondiale, ma con soli 9 punti di vantaggio sullo stesso Moreira dopo la squalifica in Indonesia per irregolarità tecnica. Arbolino chiude 8°, giornata complicata per Vietti (terzultimo). La gara della Moto2 nella notte tra sabato e domenica: alle 3.15 in diretta su Sky e in streaming su NOW

Primo Moreira, con tanto di record, facilitato da una fortunata scia nel rettilineo finale, quinto Gonzalez dopo due cadute, una piuttosto brutta al mattino e una nel finale del turno pomeridiano. È la prima istantanea del venerdì della Moto2, la sola categoria rimasta ancora incerta per la classifica del mondiale. Moreira è in gran forma e sente vicino l’aggancio allo spagnolo, ancora davanti in campionato, ma per soli nove punti dopo la squalifica subita in Indonesia per irregolarità tecnica. Il brasiliano, promosso in MotoGP nel 2026 con il team Honda LCR, viaggia sulle ali dell’entusiasmo, a differenza del suo avversario che sembrava in grado di controllare questo ultimo scorcio di campionato, così come aveva fatto fino ad oggi, per tutta la stagione. Una solidità che all’improvviso sembra mostrare qualche crepa. Ma c’è ancora sabato, una qualifica da affrontare e una gara da correre il giorno dopo.