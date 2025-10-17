Esplora tutte le offerte Sky
Moto2, GP Australia: Moreira il più veloce nelle Pre-qualifiche. 5° Gonzalez, 8° Arbolino

GP D'AUSTRALIA
Il brasiliano, fresco di 'promozione' in MotoGP nel 2026 con l'Honda LCR, realizza il record della pista nel venerdì di Phillip Island. Quinto Gonzalez, attuale leader del Mondiale, ma con soli 9 punti di vantaggio sullo stesso Moreira dopo la squalifica in Indonesia per irregolarità tecnica. Arbolino chiude 8°, giornata complicata per Vietti (terzultimo). La gara della Moto2 nella notte tra sabato e domenica: alle 3.15 in diretta su Sky e in streaming su NOW

Primo Moreira, con tanto di record, facilitato da una fortunata scia nel rettilineo finale, quinto Gonzalez dopo due cadute, una piuttosto brutta al mattino e una nel finale del turno pomeridiano. È la prima istantanea del venerdì della Moto2, la sola categoria rimasta ancora incerta per la classifica del mondiale. Moreira è in gran forma e sente vicino l’aggancio allo spagnolo, ancora davanti in campionato, ma per soli nove punti dopo la squalifica subita in Indonesia per irregolarità tecnica. Il brasiliano, promosso in MotoGP nel 2026 con il team Honda LCR, viaggia sulle ali dell’entusiasmo, a differenza del suo avversario che sembrava in grado di controllare questo ultimo scorcio di campionato, così come aveva fatto fino ad oggi, per tutta la stagione. Una solidità che all’improvviso sembra mostrare qualche crepa. Ma c’è ancora sabato, una qualifica da affrontare e una gara da correre il giorno dopo. 

In ripresa Arbolino: 8° a Phillip Island

Nel duello tra i due contendenti potrebbero infilarsi altri possibili protagonisti: il pilota di casa Senna Agius, secondo miglior tempo in prequalifica, il sorprendente “deb” David Alonso, terzo, il ritrovato Dixon, quarto dopo aver segnato anche il miglior tempo al mattino in condizioni più difficili, Canet (settimo) e apparso improvvisamente in forma dopo una lunga serie di prestazioni sotto tono, forse anche Arbolino (ottavo) che pare aver definitivamente superato i postumi dell’operazione all’avambraccio. 

Venerdì complicato per Vietti

Non altrettanto bene è andato Celestino Vietti, caduto alla fine del primo turno di libere e poi, subito all’inizio del secondo turno, senza possibilità di rientrare in pista e quindi, al momento, terzultimo in classifica

Moto2, i risultati delle Pre-qualifiche del GP d'Australia

