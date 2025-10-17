Almansa firma il record della pista di Phillip Island nel venerdì di Pre-qualifiche, primo davanti a Fernandez e Carpe. Sesto tempo per Pini, seguito dal fresco campione del mondo Rueda, 9° Lunetta, 10° Nepa. La gara della Moto3 nella notte tra sabato e domenica: alle 2 in diretta su Sky e in streaming su NOW PRE-QUALIFICHE DI MOTOGP LIVE, CLICCA QUI

Era cominciato male il weekend di Almansa - doppia caduta in FP1 -, ma è finita decisamente bene la prima giornata, con il miglior tempo e il nuovo record della pista. Avvio scoppiettante anche per il suo team che ha piazzato subito alle sue spalle Adrian Fernandez che diversamente dal compagno di squadra era partito mettendosi in testa alla graduatoria dei tempi, al termine di una mattinata complicata da freddo, vento e pioggia.

Pini (6°) il migliore degli italiani, 7° Rueda Due Honda Leopard davanti a tutti sulla difficile pista australiana dove bisogna sottolineare anche il positivo debutto dei rookie: Alvaro Carpe, terzo, e Guido Pini, sesto e migliore dei piloti italiani. Bene anche Maximo Quiles, ottavo, veloce a prendere le misure al tracciato di Phillip Island prendendosi i complimenti del suo box. Lo spagnolo è in lotta per il secondo posto nel campionato, vinto con largo anticipo da Rueda (oggi settimo), con Piqueras che ha chiuso la pre-qualifica con il quarto tempo.

Lunetta chiude 9° davanti a Nepa Luca Lunetta ha rimediato a un inizio difficile, prendendosi la nona posizione, davanti al connazionale Stefano Nepa. Peccato per Nicola Carraro, quindicesimo, che all’ultimo giro stava segnando un crono sufficiente a proiettarlo direttamente in Q2 ma ha vanificato tutto nel quarto settore della pista. Dietro di lui s’è classificato Matteo Bertelle, mentre Riccardo Rossi è finito più distante, al ventiseiesimo posto.