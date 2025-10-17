Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP, gli orari del GP Australia 2025: dove vedere pole, gara e Sprint Race

gp australia

La MotoGP è di scena a Phillip Island per il Gran Premio d'Australia, quartultimo appuntamento della stagione 2025. Serve puntare la sveglia: nella notte tra venerdì e sabato qualifiche all'1.50, poi la Sprint Race alle 6. Domenica gara della top class alle 5 dopo Moto3 (alle 2) e Moto2 (alle 3.15). Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA CLASSIFICA PRIMA DELL'AUSTRALIA

La MotoGP è in pista a Phillip Island fino a domenica 19 ottobre per il Gran Premio d'Australia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo due settimane di stop e senza il campione del mondo Marc Marquez, che si è operato alla scapola negli scorsi giorni. Al suo posto nel box Ducati ci sarà il collaudatore Michele Pirro. Gli altri assenti sono Jorge Martin (rimpiazzato da Lorenzo Savadori) e Maverick Vinales (al suo posto c'è Pol Espargaro). Alex Marquez proverà a consolidare il secondo posto in classifica, Bezzecchi cercherà di accorciare sulla terza piazza occupata da Bagnaia. Il torinese dovrà riscattare il weekend da incubo di Mandalika: in Australia rivedremo il Pecco dominante del Giappone?

Sprint sabato alle 6, gara domenica alle 5

Il weekend down under prevede al solito sessioni in piena notte in Italia oppure all'alba. Ecco che tra giovedì e venerdì si parte con le prove libere 1 all'1.45, seguite poi dalle Pre-qualifiche alle 6. Nella notte tra venerdì e sabato ci saranno le qualifiche all'1.50, mentre alle 6 partirà la Sprint Race. Domenica gara lunga della top class alle 5, preceduta da Moto3 (ore 2) e Moto2 (ore 3.15). Insomma, servirà puntare la sveglia per non perdersi nulla del fine settimana di Phillip Island...

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 8. Le altre fasce orarie sono alle 16, alle 18.30, alle 20 e alle 22. Inoltre il GP d'Australia sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.

GP d'Australia, il programma del weekend LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: 

Notte giovedì 16 - venerdì 17 ottobre

  • Ore 23.55: Moto3 - prove libere 1
  • Ore 24.45: Moto2 - prove libere 1
  • Ore 1.40: MotoGP - prove libere 1
  • Ore 4.10: Moto3 - Pre-qualifiche
  • Ore 5: Moto2 - Pre-qualifiche
  • Ore 6: MotoGP – Pre qualifiche
  • Ore 7.15: Paddock Live Show
  • Ore 7.45: Talent Time

Notte venerdì 17 - sabato 18 ottobre

  • Ore 23.35: Moto3 - prove libere 2
  • Ore 24.20: Moto2 - prove libere 2
  • Ore 1.05: MotoGP - prove libere 2
  • Ore 1.45: MotoGP - qualifiche
  • Ore 2.40: paddock live
  • Ore 3.45: Moto3 - qualifiche
  • Ore 4.40: Moto2 - qualifiche
  • Ore 5.30: Paddock Live – Sprint Race
  • Ore 6: MotoGP - Sprint
  • Ore 6.45: Paddock Live Show
  • Ore 7.30: Talent Time

Notte sabato 18 - domenica 19 ottobre

  • Ore 24.35: MotoGP - warm up
  • Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade
  • Ore 1.30: Paddock Live
  • Ore 2: Moto3 gara
  • Ore 3: Paddock Live
  • Ore 3.15: Moto2 - gara
  • Ore 4.15: Paddock Live
  • Ore 4.30: Grid
  • Ore 5: MotoGP - gara (repliche alle 8 e alle 16)
  • Ore 6: Zona Rossa
  • Ore 7: Race Anatomy MotoGP

