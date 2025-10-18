Moto2, rapporto Ramírez-American Racing in bilico

Lo spagnolo ha rinnovato per il 2026, ma la squadra sta valutando alternative per mancanza di risultati: trattativa aperta con Salac

Importante giravolta sul mercato Moto2, con American Racing che sta valutando la posizione di Marcos Ramírez. Lo spagnolo, confermato ufficialmente per l’anno prossimo con tanto di comunicato, è adesso in bilico, con la possibilità che venga sostituito per mancanza di risultati aderenti alle aspettative del team.

Mentre considera se confermare il futuro già annunciato di Ramírez, Eitan Butbul, proprietario di American Racing, sta sondando altre possibilità. Albert Arenas al momento non ha una sella per il 2026, ma il favorito è Filip Salac, pilota ceco che attualmente corre con Marc Vds, anche lui protagonista di una situazione particolare.

Salac aveva trovato e chiuso l’accordo per il 2026 con Rw Racing, ma la trattativa era stata portata avanti da Jarno Janssen, team manager appena rimosso dall’incarico. Il nuovo management, che sarà diretto da Javi Martínez proveniente da Finetwork, con la proprietà di Rw nelle persone di Sjarno e Joyce Waninge, ha ora altri progetti tecnici, senza Salac.