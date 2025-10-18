Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Moto2, rapporto Ramírez-American Racing in bilico

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Lo spagnolo ha rinnovato per il 2026, ma la squadra sta valutando alternative per mancanza di risultati: trattativa aperta con Salac

Importante giravolta sul mercato Moto2, con American Racing che sta valutando la posizione di Marcos Ramírez. Lo spagnolo, confermato ufficialmente per l’anno prossimo con tanto di comunicato, è adesso in bilico, con la possibilità che venga sostituito per mancanza di risultati aderenti alle aspettative del team.

Mentre considera se confermare il futuro già annunciato di Ramírez, Eitan Butbul, proprietario di American Racing, sta sondando altre possibilità. Albert Arenas al momento non ha una sella per il 2026, ma il favorito è Filip Salac, pilota ceco che attualmente corre con Marc Vds, anche lui protagonista di una situazione particolare.

Salac aveva trovato e chiuso l’accordo per il 2026 con Rw Racing, ma la trattativa era stata portata avanti da Jarno Janssen, team manager appena rimosso dall’incarico. Il nuovo management, che sarà diretto da Javi Martínez proveniente da Finetwork, con la proprietà di Rw nelle persone di Sjarno e Joyce Waninge, ha ora altri progetti tecnici, senza Salac.

Quindi nonostante avesse in mano la possibilità di correre per il team olandese, Salac potrebbe provare a scegliere altre soluzioni, e ora la possibilità più concreta è che American Racing punti su di lui, con Rw che proverà a proseguire il lavoro con Zonta van den Goorbergh.

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS