Agius domina a Phillip Island, primo australiano a vincere la corsa di casa in Moto2. Sul podio anche un super Alonso e Moreira: il brasiliano accorcia a -2 in classifica da Gonzalez, leader del Mondiale e 7° al traguardo, a tre gare dalla fine di un Mondiale sempre più avvincente. Fuori dalla zona punti gli italiani: 17° Arbolino, 19° Vietti. Ora il gran finale con la top class: in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW GP AUSTRALIA, LA GARA LIVE

Il duello era nell’aria, promessa mantenuta dalla gara di Phillip Island. Tra Moreira e Gonzalez, in palio c’è il titolo della Moto 2 e lo spagnolo adesso ha soli due punti di vantaggio sul suo avversario, il più lucido ed efficace dei due sul circuito australiano. La vittoria se l’è assicurata Agius al via (primo australiano a vincere in questa categoria) con un ottimo spunto, un duello iniziale con Moreira e Gonzalez, un attimo d’incertezza che ha convolto anche Alonso, il terzo incomodo.

La danza dei sorpassi Poi Agius ha ricomposto il puzzle, rimettendosi davanti e allungando, giro dopo giro, mentre dietro s’è aperta la danza dei sorpassi. Protagonisti: lo spagnolo, forte in staccata in fondo al rettilineo, il brasiliano irresistibile nel misto, e Alonso decisivo in staccata. Il colombiano non aveva il ritmo degli altri due, ma s’è rivelato un osso duro. “Ho gestito le energie per cercare di dare tutto all’ultimo giro” ha spiegato David, che dopo aver lottato con Dixon e Moreira è riuscito a difendere il secondo posto fin sul traguardo.

Mondiale più aperto che mai Moreira s’è comunque difeso bene, ha salvato la terza posizione, svincolandosi da una situazione che alle sue spalle s’era fatta incandescente. Gonzalez non è invece riuscito a rintuzzare gli assalti di Dixon, in ottima forma, di Holgado, tornato sui suoi livelli, e persino di Baltus, rientrato sul gruppo (partiva decimo) per giocarsi un gran finale. Manu nella lotta ha perso una posizione dietro l’altra e ha finito per restare giù dal podio, addirittura settimo al termine di una gara che ha infiammato il pubblico di casa, e reso incandescente il finale di questo mondiale più che mai aperto, quando mancano tre, imperdibili gare, al termine.

Moto2, l'ordine d'arrivo del GP Australia