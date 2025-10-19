Esplora tutte le offerte Sky
Moto3, GP Australia: gara di Phillip Island a Rueda, 7° Lunetta. HIGHLIGHTS

Insaziabile Rueda: dopo aver festeggiato il titolo Moto3 nella scorsa gara in Indonesia lo spagnolo vince anche il GP d'Australia, suo 10° successo in stagione. Sul podio anche il padrone di casa Joel Kelso e Alvaro Carpe. Settimo Luca Lunetta, il migliore degli italiani

GP AUSTRALIA, LA GARA MOTOGP LIVE

Il sogno di vincere davanti al suo pubblico è durato una manciata di giri. Joel Kelso era partito fortissimo, prendendosi subito un buon margine, ma Rueda non l’ha lasciato scappare e al sesto giro il neo campione del mondo è passato al comando. Insieme se ne sono andati via, lasciando un gruppetto di otto piloti, staccato di quattro secondi di distacco, a giocarsi l’unico posto ancora disponibile sul podio. Lunetta e Bertelle tra loro. Il pilota di Simoncelli ha pagato una partenza non proprio brillante: da terzo sullo schieramento a ottavo alla fine del primo giro; Bertelle da quinto a dodicesimo. Mentre davanti il vantaggio cresceva, dietro s’accendeva una bella lotta (subito un contatto tra Furusato e Quiles) e Piquras andava lungo sull’erba rientrando penultimo. Errore decisivo nella lotta per il secondo posto in campionato. Ne ha approfittato infatti il suo avversario diretto, Quiles, tenendosi costantemente a tiro del terzo posto in gara, finché Carpe non ha preso il comando degli inseguitori, cercando poi di staccare tutti.

La gara degli italiani: Lunetta il migliore, chiude 7°

Lunetta, invece, ha faticato: qualche errore di troppo, decisivo quello al penultimo passaggio che ha aperto la porta a Esteban e Fernandez. "Ho sbagliato al via e alla curva sette del penultimo giro, un errorino che non ci voleva. Ma pago anche le tante gare saltate a metà stagione", ha spiegato Lunetta, 7° al traguardo e comunque soddisfatto e fiducioso per la prossima gara in Malesia. All’ultimo giro, Rueda ha staccato definitivamente il pilota di casa, Carpe ha difeso il terzo posto, mentre Esteban infilava Quiles che con il quarto posto finale si è portato a soli tre punti da Piqueras, rimasto fuori dalla zona punti (17°) dopo una breve rimonta. Bertelle - seconda gara dopo il rientro alle corse -, si è accontentato del decimo posto, ultimo del suo gruppo. Pini che scattava dalla quarta fila, ha terminato la corsa al dodicesimo posto, davanti al connazionale Carraro, ultimo Riccardo Rossi.

Moto3, l'ordine d'arrivo del GP Australia

La classifica piloti dopo Phillip Island

