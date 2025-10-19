Esplora tutte le offerte Sky
MotoGP in Australia: Bezzecchi 1° nel Warm up, ultimo Bagnaia. I risultati

GP D'AUSTRALIA

Il pilota dell'Aprilia, già vincitore della Sprint, è stato il più veloce con il tempo di 1:28.355. Alle spalle di Bezzecchi - secondo in griglia, ma dovrà scontare due long lap penalty per l'incidente con Marquez in Indonesia - ci sono Miller, Acosta e Quartararo, in pole a Phillip Island. Ultimo Bagnaia, bloccato da una Ducati che continua a 'scuotersi'. Soffia ancora un vento molto forte sulla pista australiana. L'appuntamento con il GP è alle 6, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GRIGLIA - CLASSIFICA

GP AUSTRALIA: I RISULTATI DEL WARM UP

GP Australia: i risultati del Warm up
Warm up

