Il pilota dell'Aprilia, già vincitore della Sprint, è stato il più veloce con il tempo di 1:28.355. Alle spalle di Bezzecchi - secondo in griglia, ma dovrà scontare due long lap penalty per l'incidente con Marquez in Indonesia - ci sono Miller, Acosta e Quartararo, in pole a Phillip Island. Ultimo Bagnaia, bloccato da una Ducati che continua a 'scuotersi'. Soffia ancora un vento molto forte sulla pista australiana. L'appuntamento con il GP è alle 6, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

