Moto3, Dennis Foggia salterà il GP della Malesia: al suo posto Joel Esteban

Dennis Foggia, che in Australia ha saltato il fine settimana per una polmonite, non correrà nemmeno il GP della Malesia per proseguire il proprio percorso di recupero. A confermarlo è lo stesso pilota del team Aspar che, a Sepang, sarà sostituito dallo spagnolo Joel Esteban

Dennis Foggia non correrà il GP della Malesia. Il pilota romano, in Moto3 con il team Aspar, dopo aver saltato il GP di Australia a causa di una polmonite sarà costretto a rimanere ancora a casa, in attesa di recuperare al 100%. A confermarlo è lo stesso Foggia sul proprio profilo Instagram: "Purtroppo questo weekend non prenderò parte alla gara del Mondiale Moto3 in Malesya , per proseguire nel percorso di recupero e tornare in pista nelle migliori condizioni possibili. La decisione è stata presa insieme al team per permettermi di completare al meglio la fase di rirecupero, non avere ricadute e arrivare pronto e competitivo per il Gran Premio del Portogallo. In questo momento la priorità è tornare al 100%. Non vedo l'ora di tornare a lottare con il mio team in pista. Grazie a tutti per il sostegno, i messaggi e la vicinanza di questi giorni — ci vediamo presto, più forti di prima. A sostituire il pilota romano a Sepang sarà Joel Esteban, impegnato proprio con il team Aspar nel JuniorGP.