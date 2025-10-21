Il collaudatore Yamaha Augusto Fernandez prenderà parte al GP della Malesia in sella alla M1 V4 in qualità di wild card. Dopo l'esordio di Misano in un weekend di gara, altro test per la Yamaha del futuro. Il fine settimana di Sepang è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Proseguono i lavori in casa Yamaha in vista della prossima stagione: dopo aver portato al debutto il nuovissimo prototipo M1 V4 in un fine settimana di gara, a Misano, Augusto Fernandez sarà nuovamente in pista in qualità di wild card a Sepang, per il GP della Malesia. Lo spagnolo, però, non sarà l'unico collaudatore impegnato in Malesia questo weekend: come in Australia, in pista ci saranno anche Michele Pirro, Pol Espargaro e Lorenzo Savadori rispettivamente con Ducati ufficiale, Ktm Tech3 e Aprilia in sostituizione degli infortunati Marc Marquez, Maverick Vinales e Jorge Martin.