Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGP, Augusto Fernandez wild card Yamaha con la M1 V4 al GP della Malesia

gp malesia
©IPA/Fotogramma

Il collaudatore Yamaha Augusto Fernandez prenderà parte al GP della Malesia in sella alla M1 V4 in qualità di wild card. Dopo l'esordio di Misano in un weekend di gara, altro test per la Yamaha del futuro. Il fine settimana di Sepang è LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

GLI ORARI DI SEPANG

Proseguono i lavori in casa Yamaha in vista della prossima stagione: dopo aver portato al debutto il nuovissimo prototipo M1 V4 in un fine settimana di gara, a Misano, Augusto Fernandez sarà nuovamente in pista in qualità di wild card a Sepang, per il GP della Malesia. Lo spagnolo, però, non sarà l'unico collaudatore impegnato in Malesia questo weekend: come in Australia, in pista ci saranno anche Michele Pirro, Pol Espargaro e Lorenzo Savadori rispettivamente con Ducati ufficiale, Ktm Tech3 e Aprilia in sostituizione degli infortunati Marc Marquez, Maverick Vinales e Jorge Martin.

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Msi sostituisce Eric Fernández con Orradre

Moto2

Il leader del JuniorGp Moto2 era già stato in pole per sostituire García dal Mugello, poi la...

Morto Luca Guintoli, figlio piccolo di Sylvain

LUTTO

Nella giornata di oggi, mercoledì 30 luglio 2025, Sylvain Guintoli e la moglie Caroline hanno...

Moto2, Jake Dixon lascia Vds e va in HRC Sbk

nel 2026

Il britannico sceglie di cambiare paddock dopo aver valutato l'impossibilità, a 29 anni, di...

MotoGP, il GP di Giappone a Motegi fino al 2030

MotoGp

Il GP del Giappone si correrà ancora a Motegi fino al 2030, come ufficializzato nella giornata di...

Civ, la Racing Night di Misano LIVE su Sky

CIV

Nel fine settimana Misano ospiterà il 4° appuntamento stagionale del Civ con le gare in notturna...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS