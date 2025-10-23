Ecco le parole di Marco Bezzecchi, tra i protagonisti in conferenza stampa a Sepang alla vigilia del GP della Malesia. Il Bez, reduce dall'ottimo weekend in Australia con vittoria nella Sprint e 3° posto in gara nonostante il doppio long lap penalty, rimane coi piedi per terra: "Non mi sento il più forte del paddock, col team dobbiamo restare concentrati per migliorare e costruire la base per il 2026" RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

La domanda, secca e inattesa, gli è arrivata verso la fine della tradizionale conferenza stampa del giovedì, in Malesia. A chi gli ha chiesto se adesso si considera il miglior pilota dello schieramento, Marco Bezzecchi ha risposto con evidente imbarazzo. Ma il pensiero che lui sia diventato all’improvviso il nuovo riferimento, in questo finale di stagione, deve aver attraversato la mente di molte persone. "Non penso di essere adesso il più forte, ma è vero che senza Marquez ho dimostrato tanto – ha risposta Marco -. In questo sport ci sono momenti di competitività, quando sei al massimo puoi fare del tuo meglio, ma non per questo adesso mi sento il più forte del paddock".

"Ora l'Aprilia mi dà grande stabilità in staccata" Volente o nolente, il pilota dell’Aprilia percepisce un’attenzione maggiore nei suoi confronti, grazie alle prestazioni convincenti delle ultime gare. Sarà così anche a Sepang? "Difficile dire se saremo competitivi anche qui, ogni pista è diversa, ma sono contento di correrci perché almeno su questo circuito ho i riferimenti dai test, dove tra l’altro feci fatica. Sono curioso di capire come reagirà la nostra moto, che nel frattempo è cambiata molto". Gli chiedono se l’Aprilia sia la moto migliore. "Riprovarla su questa pista ci aiuterà a capire quanta strada abbiamo fatto. Il cambiamento è stato grande nel corso dell’anno, difficile indicare un solo aspetto, ma quello che mi ha dato il maggior beneficio è la grande stabilità in staccata".

"Restiamo concentrati, per migliiorare e creare la base per il 2026" Anche Bezzecchi nel frattempo è cambiato, nel suo modo di guidare. "Sulla mia guida ho cambiato molto, perché ogni moto è diversa, e ho dovuto adattarmi lavorando duramente per modificare i miei automatismi". Sette podi già ottenuti quest’anno, un record per l’Aprilia: glielo fanno notare. "I tecnici e tutti i ragazzi del team hanno lavorato sodo fin dall’inizio. Mi trovo molto bene con tutta la squadra e con l’azienda, ma mancano ancora tre gare e dobbiamo restare concentrati al massimo, per migliorare ancora e creare le premesse per il prossimo campionato".