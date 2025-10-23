Esplora tutte le offerte Sky
Simoncelli, 'La Regola di Marco' oggi su Sky a 14 anni dalla morte a Sepang

lo speciale

La MotoGP torna a Sepang e come ogni anno il pensiero non può che andare a Marco Simoncelli e a quella gara maledetta del 23 ottobre 2011. A distanza di 14 anni Sky Sport ricorda il Sic riproponendo 'La Regola di Marco', lo speciale sulla sua vita attraverso le sue parole e quelle di chi l'ha accompagnato nel corso della carriera. Lo speciale è in onda oggi alle 18 e poi a mezzanotte tra giovedì e venerdì prima delle prove libere ed è disponibile On Demand per tutti gli abbonati

Gli orari dello speciale su Sky del 23-24 ottobre:

  • Giovedì 23 ottobre, ore 18: 'La Regola di Marco' (Sky Sport MotoGP)
  • Giovedì 23 ottobe, ore 19.35: 'La Regola di Marco: Extra Edition' (Sky Sport MotoGP)
  • Venerdì 24 ottobre, ore 00.05: La Regola di Marco' (Sky Sport MotoGP)
  • Venerdì 24 ottobre, ore 1.35:  'La Regola di Marco: Extra Edition' (Sky Sport MotoGP)

