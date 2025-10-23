La MotoGP torna a Sepang e come ogni anno il pensiero non può che andare a Marco Simoncelli e a quella gara maledetta del 23 ottobre 2011. A distanza di 14 anni Sky Sport ricorda il Sic riproponendo 'La Regola di Marco', lo speciale sulla sua vita attraverso le sue parole e quelle di chi l'ha accompagnato nel corso della carriera. Lo speciale è in onda oggi alle 18 e poi a mezzanotte tra giovedì e venerdì prima delle prove libere ed è disponibile On Demand per tutti gli abbonati