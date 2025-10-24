L'attuale leader del Mondiale è stato il più veloce nelle Pre-qualifiche di Sepang, 10° Moreira, staccato in classifica dallo spagnolo di soli due punti quando mancano tre gare dalla fine. Arbolino (9°) accede direttamente al Q2, mentre Vietti (23°) sabato sarà costretto a passare dal Q1. Domenica mattina la corsa della Moto2 alle 6.15 in diretta su Sky e in streaming su NOW RISULTATI PRE-QUALIFICHE MOTOGP

Entrambi sono qualificati per la Q2, risultato minimo per iniziare bene un Gran Premio che da qui in poi diventa combattuto ad ogni sessione. Gonzalez e Moreira, separati in classifica da due punti, si giocano tutto in un finale di stagione rovente. E le temperature torride della Malesia, con la minaccia di acquazzoni tropicali, non facilitano il compito.

Gonzalez e Moreira, sarà un weekend di fuoco Il venerdì si è concluso meglio per lo spagnolo, in testa alle Pre-qualifiche dopo un avvio stentato al mattino. L’opposto di quanto ha fatto il brasiliano, finito a quattro decimi dal leader del mondiale, con il decimo tempo, ciò nonostante, il più tranquillo dei due. Sorridente come sempre Diogo, molto concentrato Manuel, affrontano la sfida con uno spirito diverso. Gonzalez, nonostante sia ancora davanti, sembra quello più in difficoltà: non vede il podio dalla Repubblica Ceca e ha dovuto ingoiare la squalifica in Indonesia per irregolarità tecniche, colpo durissimo al morale, e soprattutto alla classifica. Moreira viene invece da una serie decisamente positiva, tre podi con una vittoria nelle ultime tre gare.

Gli italiani: 9° Arbolino, 23° Vietti L’attenzione è inevitabilmente concentrata su di loro, ma non manco conferme e soprese nel resto della classifica, come Dixon secondo (l’inglese, tra alti e bassi, ha ritrovato competitività), Arenas terzo a sorpresa, Holgado, quinto, cresciuto nella seconda metà del campionato, Escrig che quasi nessuno s’aspettava di trovare oggi in ottava posizione, davanti ad Arbolino. Poi ci sono le sorprese negative: Vietti ventitreesimo, in difficoltà sulla pista dove aveva vinto nel 2024, alle spalle di Alonso Lopez, altro protagonista mancato (ma non da oggi).