Moto3, GP Malesia (Sepang): Rueda il più veloce nelle Pre-qualifiche, 9° Lunetta

GP MALESIA
Paolo Lorenzi

Il campione del mondo firma il miglior tempo a Sepang nel venerdì di Pre-qualifiche, slittate di mezz'ora dopo un intervento sulla pista per rimuovere tracce d'olio, umida anche per la pioggia caduta nella notte in Malesia. Alle spalle di Rueda il compagno di squadra Carpe, 3° Uriarte (sostituto dell'infortunato Munoz). Lunetta (9°) primo degli italiani, al Q2 anche Bertelle. Domenica la gara della Moto3 all'alba: via alle 5, in diretta su Sky e in streaming su NOW

L’olio rimasto in pista dalla sessione precedente, l’inizio della sessione rinviato con l’incubo della pioggia che in Malesia è una minaccia costante: le Pre-qualifiche della Moto3 sono cominciate con mezz’ora buona di ritardo; un occhio all’asfalto ancora umido in alcuni tratti e l’altro puntato al cielo coperto di nuvoloni. Condizioni che non hanno messo in difficoltà due debuttanti come Carpe e Uriarte, quest’ultimo arrivato a sostituire David Munoz infortunato in Indonesia. Rispettivamente secondo e terzo alle spalle di Rueda, neo campione del mondo, entrambi senza dimestichezza con le ampie traiettorie di Sepang

L'ultimo gioiellino della scuola spagnola

Uriarte, la novità più interessante del momento, vincitore quest’anno della Rookies Cup, ampiamente in testa al mondiale junior, è l’ultimo gioiellino della scuola spagnola, che sforna talenti a ripetizione. L’anno prossimo correrà con il team Ktm Ajo. Adesso è invece schierato da Intact di fianco a Guido Pini che domani dovrà passare dalla Q2. Partito forte Guido ha chiuso sedicesimo, a suo dire ostacolato all’ultimo giro proprio da Carpe con un sorpasso inutile all’ultima curva (lo spagnolo era già qualificato). 

Lunetta: "Simoncelli era il mio idolo"

Migliore degli italiani è risultato Luca Lunetta con un ultimo passaggio, senza scie. “Il feeling è buono – ha detto Luca. Questa weekend è importante, per il team e per il ricordo del Sic (che scomparve in gara a Sepang nel 2011, ndr). Questa gara ci dà sempre un’emozione speciale. Marco era il mio idolo, e ogni volta tutta la squadra ci mette qualcosa in più”.  

I risultati degli altri italiani

L’unico altro pilota italiano qualificato in Q2 è Matteo Bertelle, dodicesimo. Carraro si è piazzato diciassettesimo, Rossi ventesimo, Nepa ventisettesimo. La sfida per il secondo posto in campionato, tra Quiles e Piqueras (separati da due punti) vede al momento in vantaggio il pilota di MT Helmets, quarto miglior tempo. Quiles, quindicesimo, dovrà invece affrontare la Q1. 

Moto3, GP Malesia: i risultati delle Pre-qualifiche

