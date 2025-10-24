Offerte Sky
MotoGP, gli orari del GP Malesia 2025: dove vedere pole, gara e Sprint Race

MotoGp

MotoGP a Sepang per il GP della Malesia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 26 ottobre. Nella notte tra giovedì e venerdì ci sono le Libere dalle 4.45, poi a seguire le Pre-qualifiche alle 9. Sabato il solito show: pole dalle 4.50 e Sprint alle 9. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 8 preceduta da Moto3 (ore 5) e Moto2 (ore 6.15). Di seguito il programma completo con tutti gli orari sui nostri canali

La MotoGP è di scena a Sepang fino a domenica 26 ottobre per il Gran Premio di Malesia, terzultimo appuntamento della stagione 2025 da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Si torna in pista a una settimana da un weekend trionfale per Aprilia a Phillip Island, con le vittorie di Bezzecchi nella Sprint e di Raul Fernandez nella gara lunga. La casa di Noale proverà a proseguire il trend positivo che ha permesso al Bez di sorpassare Bagnaia al terzo posto della classifica piloti. Da parte sua Pecco proverà a risolvere i problemi sulla sua Ducati e a riscattare gli ultimi due GP da incubo. Dall'altra parte del box 'rosso' ci sarà ancora Michele Pirro, sostituto dell'infortunato Marc Marquez. Assenti anche Jorge Martin e Maverick Vinales, rimpiazzati da Lorenzo Savadori e Pol Espargaro

Sprint sabato alle 9, gara domenica alle 8

Il fuso orario malese è sicuramente più agevole rispetto a quello australiano. Si parte nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre con le prime prove libere alle 4.45, poi le Pre-qualifiche alle 9 metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show con qualifiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9. Domenica la gara lunga è alle 8, preceduta dalla Moto3 (ore 5) e dalla Moto2 (ore 6.15).

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW

Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 11. Le altre fasce orarie sono alle 14, alle 19, alle 21 e alle 23. Inoltre il GP della Malesia sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.

GP Malesia, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:

Notte giovedì 23, venerdì 24 ottobre

  • Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
  • Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
  • Ore 4.40: MotoGP – Prove Libere 1
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 7.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
  • Ore 8: Moto2 – Pre-Qualifiche
  • Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
  • Ore 10.15: Paddock Live Show
  • Ore 10.45: Talent Time

Notte venerdì 24, sabato 25 ottobre

  • Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 2
  • Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 2
  • Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
  • Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche
  • Ore 5.40: Paddock Live
  • Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche
  • Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
  • Ore 8.30: Paddock Live
  • Ore 8.55: MotoGP - Sprint
  • Ore 9.45: Paddock Live Show
  • Ore 10.30: Talent Time

Notte sabato 25, domenica 26 ottobre

  • Ore 3.35: Warm Up
  • Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade5
  • Ore 4.40: Paddock Live
  • Ore 5: Moto3 – Gara
  • Ore 6: Paddock Live
  • Ore 6.15: Moto2 – Gara
  • Ore 7.15: Paddock Live
  • Ore 7.30: Grid
  • Ore 8: MotoGP - Gara
  • Ore 9: Zona Rossa
  • Ore 10: Race Anatomy 

