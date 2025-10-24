MotoGP a Sepang per il GP della Malesia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 26 ottobre. Nella notte tra giovedì e venerdì ci sono le Libere dalle 4.45, poi a seguire le Pre-qualifiche alle 9. Sabato il solito show: pole dalle 4.50 e Sprint alle 9. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 8 preceduta da Moto3 (ore 5) e Moto2 (ore 6.15). Di seguito il programma completo con tutti gli orari sui nostri canali RIVIVI LA CONFERENZA PILOTI

La MotoGP è di scena a Sepang fino a domenica 26 ottobre per il Gran Premio di Malesia, terzultimo appuntamento della stagione 2025 da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Si torna in pista a una settimana da un weekend trionfale per Aprilia a Phillip Island, con le vittorie di Bezzecchi nella Sprint e di Raul Fernandez nella gara lunga. La casa di Noale proverà a proseguire il trend positivo che ha permesso al Bez di sorpassare Bagnaia al terzo posto della classifica piloti. Da parte sua Pecco proverà a risolvere i problemi sulla sua Ducati e a riscattare gli ultimi due GP da incubo. Dall'altra parte del box 'rosso' ci sarà ancora Michele Pirro, sostituto dell'infortunato Marc Marquez. Assenti anche Jorge Martin e Maverick Vinales, rimpiazzati da Lorenzo Savadori e Pol Espargaro.

Sprint sabato alle 9, gara domenica alle 8 Il fuso orario malese è sicuramente più agevole rispetto a quello australiano. Si parte nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre con le prime prove libere alle 4.45, poi le Pre-qualifiche alle 9 metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show con qualifiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9. Domenica la gara lunga è alle 8, preceduta dalla Moto3 (ore 5) e dalla Moto2 (ore 6.15).

Le repliche della gara su Sky Sport e NOW Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 11. Le altre fasce orarie sono alle 14, alle 19, alle 21 e alle 23. Inoltre il GP della Malesia sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.