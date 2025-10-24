MotoGP a Sepang per il GP della Malesia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 26 ottobre. Nella notte tra giovedì e venerdì ci sono le Libere dalle 4.45, poi a seguire le Pre-qualifiche alle 9. Sabato il solito show: pole dalle 4.50 e Sprint alle 9. Domenica il gran finale: gara lunga della top class alle 8 preceduta da Moto3 (ore 5) e Moto2 (ore 6.15). Di seguito il programma completo con tutti gli orari sui nostri canali
La MotoGP è di scena a Sepang fino a domenica 26 ottobre per il Gran Premio di Malesia, terzultimo appuntamento della stagione 2025 da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Si torna in pista a una settimana da un weekend trionfale per Aprilia a Phillip Island, con le vittorie di Bezzecchi nella Sprint e di Raul Fernandez nella gara lunga. La casa di Noale proverà a proseguire il trend positivo che ha permesso al Bez di sorpassare Bagnaia al terzo posto della classifica piloti. Da parte sua Pecco proverà a risolvere i problemi sulla sua Ducati e a riscattare gli ultimi due GP da incubo. Dall'altra parte del box 'rosso' ci sarà ancora Michele Pirro, sostituto dell'infortunato Marc Marquez. Assenti anche Jorge Martin e Maverick Vinales, rimpiazzati da Lorenzo Savadori e Pol Espargaro.
Sprint sabato alle 9, gara domenica alle 8
Il fuso orario malese è sicuramente più agevole rispetto a quello australiano. Si parte nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre con le prime prove libere alle 4.45, poi le Pre-qualifiche alle 9 metteranno in palio i primi dieci pass per il Q2. Sabato il solito show con qualifiche alle 4.50 e Sprint Race alle 9. Domenica la gara lunga è alle 8, preceduta dalla Moto3 (ore 5) e dalla Moto2 (ore 6.15).
Le repliche della gara su Sky Sport e NOW
Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 11. Le altre fasce orarie sono alle 14, alle 19, alle 21 e alle 23. Inoltre il GP della Malesia sarà visibile in qualunque momento per gli abbonati grazie all'opzione On demand.
GP Malesia, il programma del weekend su Sky Sport e in streaming su NOW:
Notte giovedì 23, venerdì 24 ottobre
- Ore 2.55: Moto3 – Prove Libere 1
- Ore 3.45: Moto2 – Prove Libere 1
- Ore 4.40: MotoGP – Prove Libere 1
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 7.10: Moto3 – Pre-Qualifiche
- Ore 8: Moto2 – Pre-Qualifiche
- Ore 8.55: MotoGP – Pre-Qualifiche
- Ore 10.15: Paddock Live Show
- Ore 10.45: Talent Time
Notte venerdì 24, sabato 25 ottobre
- Ore 2.35: Moto3 – Prove Libere 2
- Ore 3.20: Moto2 – Prove Libere 2
- Ore 4.05: MotoGP - Prove Libere 2
- Ore 4.45: MotoGP - Qualifiche
- Ore 5.40: Paddock Live
- Ore 6.45: Moto3 – Qualifiche
- Ore 7.40: Moto2 - Qualifiche
- Ore 8.30: Paddock Live
- Ore 8.55: MotoGP - Sprint
- Ore 9.45: Paddock Live Show
- Ore 10.30: Talent Time
Notte sabato 25, domenica 26 ottobre
- Ore 3.35: Warm Up
- Ore 4: MotoGP Rider Fan Parade5
- Ore 4.40: Paddock Live
- Ore 5: Moto3 – Gara
- Ore 6: Paddock Live
- Ore 6.15: Moto2 – Gara
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.30: Grid
- Ore 8: MotoGP - Gara
- Ore 9: Zona Rossa
- Ore 10: Race Anatomy