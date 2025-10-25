Holgado scatterà davanti a tutti in Malesia: pole e record della pista per lo spagnolo. In prima fila anche Dixon e Baltus. Gonzalez, attuale leader del Mondiale, partirà dalla 7^ casella. Il suo diretto inseguitore Moreira, staccato di soli due punti in classifica, sarà 16° al via. Gli italiani: 9° Arbolino, 20° Vietti. Domenica mattina la gara alle 6.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Baltus e Dixon, la pole se la sono contesa a lungo loro due, ma alla fine l’ha spuntata Holgado. E non di poco: mezzo secondo di distacco, senza scie, impeccabile e inesorabile. Nuovo record della pista. Meritato per il pilota di Aspar. Tutto questo negli ultimi minuti di una qualifica che in realtà ha riproposto, al vertice della tensione, il duello per il titolo, tra Gonzalez e Moreira.