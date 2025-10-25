Moto2 in Malesia: pole di Holgado a Sepang. 7° Gonzalez, 16° Moreira. HIGHLIGHTSGP MALESIA
Holgado scatterà davanti a tutti in Malesia: pole e record della pista per lo spagnolo. In prima fila anche Dixon e Baltus. Gonzalez, attuale leader del Mondiale, partirà dalla 7^ casella. Il suo diretto inseguitore Moreira, staccato di soli due punti in classifica, sarà 16° al via. Gli italiani: 9° Arbolino, 20° Vietti. Domenica mattina la gara alle 6.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Baltus e Dixon, la pole se la sono contesa a lungo loro due, ma alla fine l’ha spuntata Holgado. E non di poco: mezzo secondo di distacco, senza scie, impeccabile e inesorabile. Nuovo record della pista. Meritato per il pilota di Aspar. Tutto questo negli ultimi minuti di una qualifica che in realtà ha riproposto, al vertice della tensione, il duello per il titolo, tra Gonzalez e Moreira.
La lotta per il titolo s'infiamma
Sfida sul cronometro ma anche fisica, con sorpassi e provocazioni che hanno infiammato il confronto. Indispettito Gonzalez (visibilmente scocciato durante il cambio gomme al box), caduto nella trappola del brasiliano che però ha sbagliato nel suo giro decisivo, ritrovandosi in sedicesima posizione. Errore di cui ha approfittato solo in parte il suo avversario che nell’ultimo passaggio è riuscito a recuperare due sole posizione, da nono a settimo, alle spalle di David Alonso che zitto zitto continua a rifinire il suo apprendistato in Moto2.
Gli italiani: 9° Arbolino, 20° Vietti
Per il resto: bene Arenas, quarto, e Daniel Munoz, quinto, un po’ in ombra Canet, ottavo davanti ad Arbolino che dopo aver sfruttalo una buona scia non ha più trovato lo spunto necessario per migliorare il suo cronologico. Male Vietti, ventesimo alle spalle di Lopez, altro deluso dopo due giornate di prove a Sepang.