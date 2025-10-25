Moto3, pole di David Almansa a Sepang con Pini 4° e Lunetta 10°. HIGHLIGHTSgp malesia Foto: Instagram @davidalmansa22
David Almansa conquista la pole position a Sepang, precedendo Taiyo Furusato e il campione del Mondo José Antonio Rueda. Quarto Guido Pini, quinto un ottimo Brian Uriarte alla prima qualifica di sempre in Malesia. Poi Carpe, Perrone, Quiles e Piqueras, con Luca Lunetta in decima posizione seguito da Joel Kelso e Adrian Fernandez. Indietro gli altri italiani. Nel VIDEO gli highlights
Rueda non si discute, è una certezza, ma all'ultimo passaggio Almansa gli ha soffiato la pole position, seguito a ruota da Furusato che porta così a due le Honda che partiranno davanti a tutti nella gara di domenica. Il neo campione del Mondo, comunque, scatterà dalla terza casella. Peccato per Guido Pini che aveva conquistato la prima fila (col secondo tempo) davanti al compagno di squadra, Uriarte, preso per le ultime gare al posto di David Munoz, infortunato. Un debuttante sospettato inizialmente di aver giocato sporco: nel finale di turno, dopo aver superato il gruppetto con Quiles e Kelso, ha improvvisamente rallentato prendendosi gli accidenti degli inseguitori, ma lo stewart panel ha invece messo nel mirino Quiles, Kelso e Pini (nel frattempo sceso in quarta posizione) per una possibile sanzione. "In realtà Quiles ha sbagliato in frenata e Brian che lo seguiva l'ha superato, senza però riuscire a spingere nel resto del giro!", ha spiegato Pini, che poi ha aggiunto: "Non era cominciato bene il mio weekend, ma la modifica effettuata stamattina ha funzionato; prima o seconda fila, va bene comunque".
Bertelle 18°, ancora più indietro Carraro, Rossi e Nepa
Quiles al momento è ottavo, una posizione davanti a Piqueras, suo avversario diretto nella lotta per il secondo posto in campionato (tra loro ballano tre punti di differenza). Lunetta, decimo, ha preceduto Kelso e Fernandez, Bertelle, caduto al primo giro utile dopo aver atteso al box per un problema tecnico, ha chiuso in diciottesima posizione. Carraro, Rossi e Nepa non sono invece riusciti a superare la Q1.