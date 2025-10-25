Rueda non si discute, è una certezza, ma all'ultimo passaggio Almansa gli ha soffiato la pole position, seguito a ruota da Furusato che porta così a due le Honda che partiranno davanti a tutti nella gara di domenica. Il neo campione del Mondo, comunque, scatterà dalla terza casella. Peccato per Guido Pini che aveva conquistato la prima fila (col secondo tempo) davanti al compagno di squadra, Uriarte, preso per le ultime gare al posto di David Munoz, infortunato. Un debuttante sospettato inizialmente di aver giocato sporco: nel finale di turno, dopo aver superato il gruppetto con Quiles e Kelso, ha improvvisamente rallentato prendendosi gli accidenti degli inseguitori, ma lo stewart panel ha invece messo nel mirino Quiles, Kelso e Pini (nel frattempo sceso in quarta posizione) per una possibile sanzione. "In realtà Quiles ha sbagliato in frenata e Brian che lo seguiva l'ha superato, senza però riuscire a spingere nel resto del giro!", ha spiegato Pini, che poi ha aggiunto: "Non era cominciato bene il mio weekend, ma la modifica effettuata stamattina ha funzionato; prima o seconda fila, va bene comunque".