Moto3, GP Malesia: prima vittoria per Furusato, Pini scivola nel finale. HIGHLIGHTS

SEPANG
Paolo Lorenzi

Prima vittoria per il giapponese, sul podio anche Piqueras e Fernandez. Si ferma nel finale la bellissima gara di Pini, scivolato quando era in lotta per la seconda posizione. Corsa posticipata di quasi due ore e accorciata a 10 giri dopo il bruttissimo incidente che ha coinvolto Rueda e Dettwiler, entrambi coscienti e trasportati con l'elicottero al vicino ospedale di Kuala Lumpur

MOTOGP, LA GARA LIVE - LE NEWS SULL'INCIDENTE IN MOTO3

La prima vittoria di Furusato, dopo il terribile incidente prima del via tra Rueda e Dettwiler. Successo offuscato dalla vicenda drammatica che ha tenuto in apprensione il paddock per lunghi, interminabili minuti, in attesa di conoscere le condizioni dei due piloti coinvolti, portati in ospedale a Kuala Lumpur. 

La dinamica dell'incidente

Durante il giro di schieramento, lo spagnolo neo campione del mondo ha tamponato violentemente lo svizzero che procedeva a bassa velocità, guardando qualcosa sulla sua moto. La procedura di partenza è stata sospesa a lungo per dare spazio ai soccorsi

Peccato per Pini: caduta nel finale

In un clima irreale la gara è partita con quasi due ore di ritardo, accorciata a 10 giri. Lo spunto di Furusato al via è stato premiato da una fuga solitaria che ha preso margine grazie ai duelli alle sue spalle, il più seguito quello tra Quiles e Piqueras in lotta per il secondo posto in campionato. Tra loro si è infilato Guido Pini, che scattava dalla seconda fila, portatosi in zona podio a metà gara. Al terz’ultimo passaggio Pini, ingannato da un errore di Fernandez è scivolato: ripartito ha finito la gara fuori dalla zona punti. Mentre il giapponese allungava solitario fino alla bandiera a scacchi, Piqueras approfittando di un secondo errore di Fernandez, conquistava il secondo gradino del podio. Il suo avversario diretto, vanificando l’ottimo scatto in partenza per una perdita d’anteriore che ha rischiato di sbalzarlo dalla moto, ha tagliato il traguardo al settimo posto e adesso insegue Piqueras in classifica staccato di 14 punti. 

Lunetta chiude 11°, Carraro 14°

La gara degli italiani: undicesimo Lunetta, quattordicesimo Carraro, sedicesimo Pini, diciottesimo Rossi, ventesimo Bertelle, ultimo Nepa.

Moto3, l'ordine d'arrivo del GP di Malesia

La classifica del Mondiale

