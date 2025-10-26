Prima vittoria per il giapponese, sul podio anche Piqueras e Fernandez. Si ferma nel finale la bellissima gara di Pini, scivolato quando era in lotta per la seconda posizione. Corsa posticipata di quasi due ore e accorciata a 10 giri dopo il bruttissimo incidente che ha coinvolto Rueda e Dettwiler, entrambi coscienti e trasportati con l'elicottero al vicino ospedale di Kuala Lumpur

Peccato per Pini: caduta nel finale

In un clima irreale la gara è partita con quasi due ore di ritardo, accorciata a 10 giri. Lo spunto di Furusato al via è stato premiato da una fuga solitaria che ha preso margine grazie ai duelli alle sue spalle, il più seguito quello tra Quiles e Piqueras in lotta per il secondo posto in campionato. Tra loro si è infilato Guido Pini, che scattava dalla seconda fila, portatosi in zona podio a metà gara. Al terz’ultimo passaggio Pini, ingannato da un errore di Fernandez è scivolato: ripartito ha finito la gara fuori dalla zona punti. Mentre il giapponese allungava solitario fino alla bandiera a scacchi, Piqueras approfittando di un secondo errore di Fernandez, conquistava il secondo gradino del podio. Il suo avversario diretto, vanificando l’ottimo scatto in partenza per una perdita d’anteriore che ha rischiato di sbalzarlo dalla moto, ha tagliato il traguardo al settimo posto e adesso insegue Piqueras in classifica staccato di 14 punti.