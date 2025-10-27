È arrivato l'ultimo aggiornamento sulle condizioni di Noah Dettwiler, il giovane svizzero coinvolto in un gravissimo incidente con José Antonio Rueda prima del via del GP di Malesia di Moto3. Come ha confermato il team Cip, il pilota è stato sottoposto a diverse operazioni nelle ultime ore e le sue condizioni sono stabili, ma comunque critiche

Noah Dettwiler è in condizioni stabili, ma ancora critiche . E' questo l'ultimo aggiornamento fornito dal team Cip Green Power questo lunedì 27 ottobre sulle condizioni del proprio pilota, vittima di un grave incidente a Sepang nel corso del giro di allineamento prima della gara di Moto3. Questo l'ultimo comunicato diffuso dalla squadra: " Nelle ultime ore Noah è stato sottoposto a diverse operazioni, tutte andate bene . Secondo i dottori, le sue condizioni sono stabili ma rimangono critiche. Apprezziamo la compresione e chiediamo che la privacy di Noah e della sua famiglia venga rispettata. Grazie per l'incredibile supporto".

Cos'è successo e le prime notizie da Sepang

Durante il giro di allineamento che ha preceduto la gara di Moto3 in Malesia, Dettwiler avrebbe rallentato - le prime ipotesi parlano di un problema tecnico - ed è stato centrato da José Antonio Rueda. Per lo spagnolo "solo" una frattura alla mano e svariate contusioni, per lo svizzero, invece, conseguenze serissime: avrebbe riportato traumi a testa (ma senza ematomi cerebrali), addome e torace, la rottura della milza e la frattura di tibia e perone. Inoltre, come spiegato dal papà a Blick, il giovane ha subito diversi arresti cardiaci, con i medici che hanno lottato per salvarlo.