Moto3, accordo Pratama-Team Asia per il Mondiale 2026

Dopo aver sbloccato la possibilità di entrare nel Motomondiale 2026 in deroga alla regola dell'età minima di 18 anni grazie al secondo posto in Red Bull Rookies Cup quest'anno, era quasi una formalità definire il futuro di Veda Ega Pratama, già da tempo sostenuto nella sua carriera da Honda. E ora l'accordo è totale: l'indonesiano farà parte del Team Asia.