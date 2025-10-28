Moto3, accordo Pratama-Team Asia per il Mondiale 2026

Moto3, accordo Pratama-Team Asia per il Mondiale 2026mercato piloti Foto: Instagram @veda_54
Il pilota indonesiano debutterà nel Motomondiale 2026 dopo il secondo posto in Rookies Cup, sostituendo Furusato destinato alla Moto2, sempre con il team Asia
Dopo aver sbloccato la possibilità di entrare nel Motomondiale 2026 in deroga alla regola dell'età minima di 18 anni grazie al secondo posto in Red Bull Rookies Cup quest'anno, era quasi una formalità definire il futuro di Veda Ega Pratama, già da tempo sostenuto nella sua carriera da Honda. E ora l'accordo è totale: l'indonesiano farà parte del Team Asia.
Taiyo Furusato salirà in Moto2, sempre con il team Asia
In attesa dell'ufficialità anche il futuro del pilota che sarà rimpiazzato da Pratama, Taiyo Furusato. Dopo la prima vittoria in carriera in Moto3 ottenuta a Sepang, Furusato aspetta di definire gli ultimi dettagli per poter annunciare il suo passaggio in Moto2, sempre con il Team Asia. Mancano i comunicati, ma le trattative sono ormai chiuse. Furusato correrà in Moto2 e Pratama in Moto3 col Team Asia.