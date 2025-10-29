È arrivato l'ultimo aggiornamento sulle condizioni di Noah Dettwiler, il giovane svizzero coinvolto nel gravissimo incidente con José Antonio Rueda prima del via del GP di Malesia di Moto3. Questo il comunicato del team Cip: "Secondo i dottori, le condizioni di Noah sono ora stabili e non più critiche. Continuerà ad essere monitorato attentamente nel reparto di terapia intensiva. Grazie per il vostro continuo supporto"

INCIDENTE DETTWILER-RUEDA, COS'E' SUCCESSO