Tramite un comunicato, Paolo Simoncelli ha annunciato che Noah Dettwiler - vittima di un grave incidente durante il GP di Sepang - è il prescelto per la formazione SIC58 Squadra Corse per affrontare il prossimo Mondiale di Moto3. "Quello che forse non sapete è che sarebbe – anzi, sarà, perché noi siamo ottimisti – il nostro futuro pilota insieme a O’Gorman. Avremmo dovuto incontrarci a breve per apporre le ultime firme" LE CONDIZIONI DI DETTWILER

Paolo Simoncelli ha tracciato un bilancio degli ultimi impegni e delle ultime trasferte: "Sono state trasferte sofferte, scariche di risultati o meglio, non degni di nota. Come una torta venuta un po’ male, una ciambella con un buco troppo piccolo: non viene voglia di mangiarla. E per quanto riguarda il raccontare, vale la stessa regola. Nepa si tiene strette le ultime posizioni, e per noi resta inspiegabile. Non ho voglia di aggiungere altro. Lunetta vuole fare risultato a ogni costo: ha fretta, ha foga e la foga non è mai una buona amica. Deve imparare a prendere le cose con uno spirito diverso, con più calma, per esempio".

"Con Dettwiler avremmo dovuto incontrarci per le firme" Nel comunicato, poi, ha svelato un retroscena su Noah Dettwiler: "Come sapete, Noah Dettwiler è stato vittima di un grave incidente durante il GP di Sepang. Quello che forse non sapete è che sarebbe – anzi, sarà, perché noi siamo ottimisti – il nostro futuro pilota insieme a O’Gorman. Avremmo dovuto incontrarci a breve per apporre le ultime firme, invece ora si trova ancora in Malesia dove la mano gelida del destino, a noi ha già mostrato la sua autorità, a superare con forza e coraggio due arresti cardiaci, la perdita della milza e tante altre difficoltà. Non mollare, Noah! Il team ti aspetta. Incidenti così, nel giro di allineamento, non dovrebbero mai succedere. Già il rischio è altissimo in gara: bisogna che i piloti prestino più attenzione, che si guardino intorno".