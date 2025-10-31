Offerte Sky
Moto3, Brian Uriarte sostituisce Rueda a Portimao. Le news

Rosario Triolo

Foto: Instagram @brianuriarte51

A Portimão il campione del mondo sarà assente dopo l'incidente in Malesia. Uriarte, che rimpiazzava già Muñoz da IntactGp, si sposta nel team con cui correrà l'anno prossimo

BULEGA, TERMINATO IL PRIMO TEST CON DUCATI GP25

Finale di stagione con molte assenze per infortunio in Moto3, visto che a Muñoz che si era fatto male in Indonesia a Portimão si aggiungeranno Roulstone, infortunato nel venerdì di Sepang, e ovviamente Rueda e Dettwiler protagonisti dell'incredibile carambola nel giro di schieramento prima della gara della domenica. Brian Uriarte, già schierato da IntactGp come sostituto di Muñoz, passerà immediatamente al team Ajo, con cui peraltro correrà nel 2026, per rimpiazzare il campione del mondo Rueda. Mentre Cip Greenpower preferisce correre con un solo pilota in assenza di Dettwiler, come concesso dal regolamento.

Esteban al posto di Roulstone in Tech3

Roulstone in Tech3 verrà sostituito da Joel Esteban, che aveva già corso con il team al posto dell'australiano a inizio campionato e che tornerà in pista da sostituto dopo aver corso in Australia e Malesia al posto di Foggia in Aspar, a causa della polmonite dell'italiano.

